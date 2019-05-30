Фото: IKEA оформила комнаты в стиле «Очень странных дел», «Симпсонов» и «Друзей»

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Компания IKEA, специализирующаяся на товарах и мебели для дома, в рамках рекламной кампании в ОАЭ представила интерьеры комнат из популярных сериалов. Под прицел шведской фирмы попали «Очень странные дела», «Симпсоны» и «Друзья».

«Очень странные дела»

Лампа у дивана обойдётся в примерно 8800 рублей (на картинке цена указана в дирхамах), а кофейный столик — в 10,5 тысяч. Кстати, мигающая гирлянда выходит довольно дешёвой — 513 рублей.

Фото: IKEA оформила комнаты в стиле «Очень странных дел», «Симпсонов» и «Друзей» 1 Фото: IKEA оформила комнаты в стиле «Очень странных дел», «Симпсонов» и «Друзей» 2

«Друзья»

Диван почти как в популярном ситкоме (всё же отличия кое-какие есть) обойдётся в почти 19,4 тысяч рублей. А за занавески придётся выложить около 2,5 тысяч.

Фото: IKEA оформила комнаты в стиле «Очень странных дел», «Симпсонов» и «Друзей» 3 Фото: IKEA оформила комнаты в стиле «Очень странных дел», «Симпсонов» и «Друзей» 4

«Симпсоны»

Рамка для картины — 690 рублей, лампа у телефона — почти 3,5 тысячи, а классический диван — около 32 тысяч! Всего на обустройство комнаты в духе мультсериала уйдёт почти 50 тысяч рублей!

Фото: IKEA оформила комнаты в стиле «Очень странных дел», «Симпсонов» и «Друзей» Фото: IKEA оформила комнаты в стиле «Очень странных дел», «Симпсонов» и «Друзей» 5

Правда, стоит обратить внимание, что некоторые товары из каталога можно приобрести только в сети IKEA в ОАЭ.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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