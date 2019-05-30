Фото: IKEA оформила комнаты в стиле «Очень странных дел», «Симпсонов» и «Друзей» Кот-редактор 30.05.2019 Новости, Фан, Яндекс 423 0 минут на чтение Компания IKEA, специализирующаяся на товарах и мебели для дома, в рамках рекламной кампании в ОАЭ представила интерьеры комнат из популярных сериалов. Под прицел шведской фирмы попали «Очень странные дела», «Симпсоны» и «Друзья». «Очень странные дела» Лампа у дивана обойдётся в примерно 8800 рублей (на картинке цена указана в дирхамах), а кофейный столик — в 10,5 тысяч. Кстати, мигающая гирлянда выходит довольно дешёвой — 513 рублей. «Друзья» Диван почти как в популярном ситкоме (всё же отличия кое-какие есть) обойдётся в почти 19,4 тысяч рублей. А за занавески придётся выложить около 2,5 тысяч. «Симпсоны» Рамка для картины — 690 рублей, лампа у телефона — почти 3,5 тысячи, а классический диван — около 32 тысяч! Всего на обустройство комнаты в духе мультсериала уйдёт почти 50 тысяч рублей! Правда, стоит обратить внимание, что некоторые товары из каталога можно приобрести только в сети IKEA в ОАЭ. Читайте также Арт: «Игра престолов» в стиле Союзмультфильма 22.05.2019 Дрогон-Гена, армия мертвецов, Винни Тарли и Варис-водяной. Генератор имён: как бы вас звали в «Игре престолов» 23.05.2019 Все мы хоть раз хотели оказаться в любимом сериале, некоторые даже придумывали себе образ и имя. Издание Slate облегчило нам задачу. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: