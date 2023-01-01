Фото: сумеречные лучи и радужное облако на Марсе

Марсоход «Кьюриосити» запечатлел сумеречные лучи на Марсе, которые возникают, когда солнечные лучи пробиваются сквозь ледяные облака во время заката.

Это первый раз, когда солнечные лучи были так четко видны на Марсе.

В то время как большинство марсианских облаков парят на высоте не больше 60 километров на поверхностью планеты и состоят из водяного льда, облака на снимке находятся выше, где особенно холодно. Значит, они состоят из углекислого газа и сухого льда.

Также NASA показали радужное облако, которое ровер снял в конце января 2023 года.

Этот необычный цвет обусловлен изменением размера ледяных частиц, которые преломляют лучи Солнца.