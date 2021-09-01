Фрэнсис Форд Коппола рассказал детали о фильме «Мегалополис» — его проекте мечты

Знаменитый режиссёр Фрэнсис Форд Коппола в интервью Deadline рассказал о планах на свой предстоящий шедевр — эпос «Мегалополис».

Коппола хотел начать работу над кино ещё с 1990-х, причём уже сейчас существуют кадры, отснятые вторым юнитом съёмочной команды. Их сняли более двадцати лет назад!

Прежде всего, 82-летний постановщик оценивает бюджет картины в 100-120 миллионов долларов. Часть средств могут вложить частные инвесторы, а часть — он сам (Коппола — винодельный магнат).

Режиссёр описывает фильм как «римский эпос» в традициях Сесиля Демилля («Клеопатра») и «Бен-Гура». В основу сюжета ляжет история «О заговоре Катилины», повествующая о конфликте Луция Катилины и Марка Цицерона. Только действие фильма развернётся в современных декорациях, в Нью-Йорке. Коппола хочет, чтобы современного Катилину сыграл Оскар Айзек, а современного Цицерона — Форест Уитакер (мэр Нью-Йорка).

Время действия — не какой-то конкретный год в современном Нью-Йорке. Это впечатление от современного Нью-Йорка, который я называю «Новым Римом». Фрэнсис Форд Коппола, режиссёр

Кроме того, режиссёр общается об участии в фильме с Кейт Бланшетт, Джоном Войтом, Зендаей, Мишель Пфайффер и Джессикой Лэнг. Он также поработает с Джеймсом Кааном, который сыграл в «Крёстном отце» Сонни Корлеоне.

Некоторые издания описывают фильм как «фантастический», но без подробностей пока сложно понять, о чём речь. Как бы там ни было, замысел действительно фантастический!

Коппола планирует начать съёмки осенью 2022-го.