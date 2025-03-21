Game of Thrones: Kingsroad выйдет 26 марта в раннем доступе Steam

Студия Netmarble объявила, что экшен-RPG
Game of Thrones: Kingsroad появится в раннем доступе Steam уже 26 марта.
Геймеры смогут пройти 50 глав основного сюжета, сотни побочных квестов, а также исследовать большую часть Вестероса, включая Винтерфелл, Королевскую Гавань, Хайгарден, Чёрный замок и земли за Стеной.
Доступ к игре получат владельцы трех боевых «Наборов основателей», цены на которые составляют 25, 50 и 90 долларов в зависимости от издания.
Сначала Game of Thrones: Kingsroad выйдет на ПК, а потом тестирование начнется на смартфонах.