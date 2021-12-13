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    Новости

    Генри Кавилл хотел бы сняться в сериале по Mass Effect

    13 декабря 2021
    13.12.2021
    718
    0 минут на чтение
    Генри Кавилл хотел бы снять в сериале по Mass Effect

    На фоне сообщений о переговорах Amazon и EA о телеадаптации Mass Effect Генри Кавилл в одном из интервью признался, что с удовольствием принял бы участие в проекте, так как он большой фанат серии.

    Актер хотел бы, чтобы потенциальный сериал не сильно отклонялся от первоисточника.

    Адаптации могут быть разными. Если мне нравится первоисточник, то я предпочитаю, чтобы история не сильно менялась. Все зависит от этого. Если сериалу дадут «зеленый свет», то я с удовольствием обсужу свое участие.

    Генри не проходил Mass Effect Andromeda из-за плотного графика, но оригинальная трилогия ему сильно понравилась.

    Из нее бы получалась великолепная серия фильмов или сериал.

    При этом ранее Кавилл намекал, что работает над неким проектом во вселенной Mass Effect. Но не исключено, что это была просто шутка.

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    После несколько его коллег тоже изъявили желание присоединиться.

     

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