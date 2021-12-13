Генри Кавилл хотел бы сняться в сериале по Mass Effect

На фоне сообщений о переговорах Amazon и EA о телеадаптации Mass Effect Генри Кавилл в одном из интервью признался, что с удовольствием принял бы участие в проекте, так как он большой фанат серии.
Актер хотел бы, чтобы потенциальный сериал не сильно отклонялся от первоисточника.
Адаптации могут быть разными. Если мне нравится первоисточник, то я предпочитаю, чтобы история не сильно менялась. Все зависит от этого. Если сериалу дадут «зеленый свет», то я с удовольствием обсужу свое участие.
Генри не проходил Mass Effect Andromeda из-за плотного графика, но оригинальная трилогия ему сильно понравилась.
Из нее бы получалась великолепная серия фильмов или сериал.
При этом ранее Кавилл намекал, что работает над неким проектом во вселенной Mass Effect. Но не исключено, что это была просто шутка.
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