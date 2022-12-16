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    Генри Кавилл сыграет в экранизации Warhammer 40,000. Amazon готовится приобрести права на адаптацию

    16 декабря 2022
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    16.12.2022
    837
    1 минута на чтение
    Генри Кавилл сыграет в экранизации Warhammer 40,000. Amazon готовится приобрести права на адаптацию

    По данным The Hollywood Reporter, онлайн-гигант Amazon вот-вот готовится заключить сделку с Games Workshop о покупке прав на адаптацию Warhammer 40,000. Переговоры шли несколько месяцев, стороны почти дошли до подписания. И вместе с тем компания уже провела первые переговоры с Генри Кавиллом («Человек из стали», «Ведьмак»), который станет исполнителем одной из главных ролей и продюсером будущего проекта.

    Ранее Кавилл покинул роль Супермена после переговоров с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, новыми главами DC. А ранее он ушёл из «Ведьмака», после третьего сезона Геральта воплотит Лим Хемсворт.

    Пока что никаких подробностей об экранизации нет. Неизвестно, будет ли это адаптация какого-то подцикла или самостоятельная история. И неизвестно, кто станет режиссёром и шоураннером.

    В 2019 году стало известно, что шоураннер сериала «Человек в высоком замке» займётся адаптацией цикла про Инквизитора Эйзенхорна, но с тех пор новостей о сериале не было. Неизвестно, будет ли проект Amazon связан с этим сериалом.

    В 2022-м Games Workshop, которая владеет и развивает Warhammer, остановила поставки в Россию и заморозила лицензии на издание книг.

    Известно, что компания самостоятельно работает над несколькими анимационными проектами и некой антологией — вдобавок к сериале про Эйзенхорна.

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    Кратко — что нужно знать о самом знаменитом инквизиторе, его работе и главных соратниках — а также о том, чего стоит ждать от сериала.

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