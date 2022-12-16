Генри Кавилл сыграет в экранизации Warhammer 40,000. Amazon готовится приобрести права на адаптацию

По данным The Hollywood Reporter, онлайн-гигант Amazon вот-вот готовится заключить сделку с Games Workshop о покупке прав на адаптацию Warhammer 40,000. Переговоры шли несколько месяцев, стороны почти дошли до подписания. И вместе с тем компания уже провела первые переговоры с Генри Кавиллом («Человек из стали», «Ведьмак»), который станет исполнителем одной из главных ролей и продюсером будущего проекта.

Ранее Кавилл покинул роль Супермена после переговоров с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, новыми главами DC. А ранее он ушёл из «Ведьмака», после третьего сезона Геральта воплотит Лим Хемсворт.

Пока что никаких подробностей об экранизации нет. Неизвестно, будет ли это адаптация какого-то подцикла или самостоятельная история. И неизвестно, кто станет режиссёром и шоураннером.

В 2019 году стало известно, что шоураннер сериала «Человек в высоком замке» займётся адаптацией цикла про Инквизитора Эйзенхорна, но с тех пор новостей о сериале не было. Неизвестно, будет ли проект Amazon связан с этим сериалом.

В 2022-м Games Workshop, которая владеет и развивает Warhammer, остановила поставки в Россию и заморозила лицензии на издание книг.

Известно, что компания самостоятельно работает над несколькими анимационными проектами и некой антологией — вдобавок к сериале про Эйзенхорна.