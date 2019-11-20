Актёр Генри Кэвилл («Ведьмак») в интервью заявил, что по-прежнему готов вернуться к роли Супермена в Киновселенной DC, никто его не отстранял. И хотя Warner Bros. выбрала иной путь развития своих фильмов после прохладного приёма «Лиги Справедливости» и больше не заявляла фильмы с участием Супермена, сам Кэвилл ещё собирается сыграть Человека из Стали.

Плащ по-прежнему у меня в шкафу. Он всё ещё мой. Я не собираюсь просто сидеть тихо в темноте, когда вокруг ходят слухи. Я не отказался от этой роли. Я ещё многое могу дать Супермену, нужно рассказать множество историй. Много реальных, истинных глубин в честности его характера, в которые я хочу погрузиться. Я хочу отразить истории из комиксов, это многое значит для меня. В отношении этого героя нужно проявить должную справедливость. Так что статус таков: вы всё увидите. Генри Кэвилл, актёр

Он также рассказал, что не сыграл в сцене после тиров «Шазама!» только из-за наложения съёмочных графиков — на тот момент артист снимался в новой «Миссии невыполнима».

Сейчас Кэвилл сосредоточился на роли Геральта из Ривии для экранизации «Ведьмака» от Netflix. Ранее стало известно, что актёр сыграет Шерлока Холмса в экранизации детективного романа про младшую сестру сыщика.

Все эпизоды «Ведьмака» выйдут на сервисе 21 декабря.