THR сообщает, что Генри Кэвилл (бывший Супермен из DCEU, будущий Ведьмак) получил роль в грядущей экранизации детективного романа про младшую сестру Шерлока Холмса. Собственно, Кэвиллу и воплотит знаменитого сыщика.

Речь идёт не об экранизации книг Артура Конана Дойла, а о любительском переосмыслении от американской писательницы Нэнси Спрингер под названием «Энола Холмс». Главной героиней цикла стала 14-летняя Энола, младшая сестра Шерлока и Майкрофта. Первая книга, которая называется «Дело пропавшего маркиза» (The Case of the Missing Marquess), вышла в 2006 году. В ней рассказывалось, как Энола сбегает в Лондон, чтобы больше узнать о своей пропавшей матери. Вместе с тем, она применяет свои детективные способности, чтобы разрешить несколько запутанных дел. Источники THR добавляют, что мать девочки сыграет Хелена Бонем-Картер.

Главную роль в фильме исполнит Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Годзилла: Король монстров»), она же взяла на себя продюсерские функции. Режиссёром фильма назначен Гарри Брэдбир (сериалы «Убивая Еву» и «Флибэг»), а сценарий написал Джек Торн.