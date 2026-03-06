Главную тайну One Piece опустили на дно океана — фанаты уже готовятся к поискам





Автор Эйитиро Ода придумал финал и истинное значение клада ещё в студенческие годы. Но разгадку он доверил лишь нескольким коллегам — на случай, если с ним что-то случится раньше, чем история дойдёт до финала.





Манга One Piece почти три десятилетия держит читателей на крючке одной главной тайны — что же на самом деле представляет собой легендарное сокровище Короля пиратов.Недавно мангака предпринял ещё один необычный шаг: он записал объяснение тайны One Piece и запечатал документ в капсуле, которую опустили на глубину около 600 метров. Жест символический — суммарный тираж манги как раз превысил 600 миллионов экземпляров.