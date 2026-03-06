КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года
Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды

Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн»
«Водному миру» — 25 лет! Трудное рождение удивительного боевика
Главную тайну One Piece опустили на дно океана — фанаты уже готовятся к поискам

Андрей Квасков
6 марта 15:55
180
1 минута на чтение
Манга One Piece почти три десятилетия держит читателей на крючке одной главной тайны — что же на самом деле представляет собой легендарное сокровище Короля пиратов.

Автор Эйитиро Ода придумал финал и истинное значение клада ещё в студенческие годы. Но разгадку он доверил лишь нескольким коллегам — на случай, если с ним что-то случится раньше, чем история дойдёт до финала.

Недавно мангака предпринял ещё один необычный шаг: он записал объяснение тайны One Piece и запечатал документ в капсуле, которую опустили на глубину около 600 метров. Жест символический — суммарный тираж манги как раз превысил 600 миллионов экземпляров.
Интернет-детективы тут же взялись за дело. Пользователи Reddit изучили видеозапись погружения и попытались определить место. По одной версии, капсулу опустили в залив Суруга неподалёку от Токио, где живёт Ода. По другой — в соседний залив Сагами. Фанаты даже прикинули стоимость поисковой экспедиции: по расчётам, с судном научного агентства JAMSTEC, командой специалистов и всеми расходами она обойдётся примерно в 100 тысяч долларов. К идее неожиданно подключился стример IShowSpeed. Во время эфира он заявил, что готов отправиться на поиски One Piece и устроить стрим из экспедиции.

Андрей Квасков
