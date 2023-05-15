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    Новости

    Google представил чат-бот Bard для всех желающих

    15 мая 2023
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    15.05.2023
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    В середине мая Google провёл конференцию I/O’23, на которой объявил о запуске в общий доступ нейросетевого чат-бота Google Bard. Сервис работаешь по тому же принципу, что и ChatGPT.

    Пока нейросеть не настолько умна, как продвинутая версия ChatGPT, сейчас она поддерживает только английский, японский и корейский, но в будущем она научится понимать запросы и отвечать на 40 языках, включая русский и украинский.

    Сервис сейчас доступен не везде, но его планируют запустить в 180 странах. Уже сейчас Bard может, как заявляется в FAQ, помогать с написанием кода. Разработчики предупреждают, что Bard, находясь в тестовом режиме, может писать недостоверную информацию и «галлюцинировать» (убедительно писать ложные факты, выдавая их за настоящие). К тому же, сейчас сервис не так хорошо следит за ходом беседы, он запоминает не весь контекст. Впрочем, разработчики уточняют, что в беседах не стоит раскрывать свои личные данные.

    В будущем Bard получит обновление PaLM 2 — масштабную языковую модель от Google, которую планируют интегрировать в большинство сервисов, включая GMail и Google Docs. Кроме того, разработчики собираются подключить модули изображения, чтобы нейросеть могла обрабатывать информацию с изображений.

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