Хакера, который взломал сервера HBO и украл ещё не выпущенные серии «Игры престолов», вычислили — его зовут Бехзад Месри. Суд предъявил ему обвинения в семи преступлениях, включая компьютерный взлом и шантаж. Правда, реально наказать его, к сожалению, не удастся. Дело в том, что злоумышленник живёт на территории Ирана и недоступен для властей США.

Напомним, весь последний год «Игру престолов» преследовали утечки. Сперва в сети оказался полный пересказ сюжета 7 сезона — как позже выяснилось, верный. Потом в сети появились ещё не выходившие в эфир серии. Как выяснилось, Месри не только взломал сервера HBO, но и потребовал 5,5 миллионов долларов выкупа, угрожая в противном случае опубликовать в сети украденные эпизоды (не только «Игры престолов», но и ряда других сериалов, например «Умерь свой энтузиазм» и «Двойка») и финансовую информацию HBO. При этом он троллил руководство телеканала фразой из их же сериала: «HBO, для вас пришла зима!». Впрочем, судя по тому, что серии в интернете появились, выкупа он так и не получил.

За всё это Бехзад остаётся безнаказанным. На него выписан ордер на арест, но Иран не выдаёт своих граждан иностранным государствам. Тем более что, по данным следствия, Месри — бывший штатный хакер минобороны Ирана, участвовавший в кибероперациях против Израиля. Но теперь Месри никогда не сможет эмигрировать ни в одну из западных стран — его там немедленно арестуют и предадут суду. Месри, если он всё-таки попадётся, грозит до 20 лет тюрьмы.