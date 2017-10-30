Легендарный режиссёр японской анимации Хаяо Миядзаки рассказал подробности о своём новом полнометражном мультфильме. И как выяснилось, речь вовсе не о полнометражной «Гусенице Боро». Деталями поделился портал Kotaku.
Мультфильм будет называться «Как ты живёшь?» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka). Это название отсылает к книге японского автора Ёсино Кэндзабуро, который писал детские произведения в 1930-х годах. Детские книги не слишком цензурировались, поэтому Кэндзабуро поднимал в них порой взрослые темы: он затрагивал вопросы классового равенства, философии социализма и даже марксисткой экономики. Главный герой книги «Как ты живёшь?» — юный мальчик, который учится думать самостоятельно.
Книга тоже будет фигурировать в фильме. Она — важная часть в жизни главного героя. Нам понадобится от трёх до четырёх лет, чтобы завершить мультфильм.
Хаяо Миядзаки
Это не первый раз, когда Миядзаки берёт название какой-либо книги для своего мультфильма. Например, «Ветер крепчает» отсылает к произведению писателя Тацуо Хори.
Ранее маэстро признался, ради чего он возвращается в анимацию. Он хочет, чтобы его внук когда-нибудь в будущем смог сказать: «мой дедушка ушёл в иной мир, но он оставил нам свои работы». Ранее предполагалось, что речь идёт о полнометражной картине «Гусеница Боро», которая основана вот на этой короткометражке:
Увидеть новую картину Миядзаки мы сможем лишь в 2020 году. Режиссёр планирует показать её на Олимпиаде в Токио.
Читайте также
Кто станет новым Миядзаки?
10 мультипликаторов, которые унаследовали дух и идеи великого Хаяо. И не только в аниме!
Как Миядзаки изменил моё мнение об аниме
К дню рождения великого Хаяо наш киноредактор вспоминает, как познакомился с его работами.
«Красная черепаха» — безумно красивый мультфильм Ghibli
Японская студия спродюсировала европейский мультфильм — очаровательную притчу о смысле жизни.
В Японии откроется тематический парк, посвященный мультфильмам Хаяо Миядзаки
Фанаты студии Ghibli получат возможность побывать в любимом аниме.
comments powered by HyperComments
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.