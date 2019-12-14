По данным Deadline, экранизация классического посткиберпанк-романа Нила Стивенсона «Лавина» нашла себе новый дом.

В сентябре 2017-го мы рассказывали, что производством занимается студия Paramount TV. Тогда объявили исполнительных продюсеров проекта — Джо Корниша («Чужие на районе», «Рождённый стать королём») и Фрэнка Маршала («Назад в будущее»). Теперь та же команда будет работать уже для HBO Max.

К ним также присоединился сценарист Майкл Бэколл («Мачо и ботан», «Скотт Пилигрим против всех»), который напишет адаптацию и выступит шоураннером вместе с Энджелой Робинсон («Секс в другом городе»). Корниш пересел в режиссёрское кресло.

«Лавина» — культовый роман в жанре киберпанк, который рассказывает о виртуальной реальности под названием Метавселенная. В обычном мире Хиро Протагонист — всего лишь разносчик пиццы, но в Метавселенной он отличный хакер и воин. Хиро узнаёт о новом цифровом наркотике «Лавина», который опасен как в виртуальном мире, так и в реальном. Недавно книгу переиздали на русском языке.

Роман Стивенсона пытаются экранизировать с конца 90-х — сперва в формате фильма, а потом и сериала.