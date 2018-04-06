HBO опубликовали новый трейлер экранизации антиутопического романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Скорее смотрите!

Канал раскрыл дату выхода — телефильм (или мини-сериал) выйдет 19 мая. Картину снял режиссёр и сценарист независимого кино Рамин Бахрани. Роль главного героя Гая Монтэга отошла Майклу Б. Джордану («Фантастическая четвёрка», «Чёрная пантера»), а его наставника брандмейстера Битти сыграл Майкл Шеннон («Человек из стали», «Форма воды»). София Бутелла («Kingsman: Секретная служба») воплотила девушку Клариссу, а жену Монтэга Милдред сыграла Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»).

Напомним, сюжет первоисточника разворачивается в тоталитарном обществе недалёкого будущего, где пожарные переквалифицировались в сжигателей книг. Книги сжигают вместе с домами хозяев, а их самих арестовывают. Гай Монтэг — один из таких пожарных. Он знакомится с девушкой Клариссой Маклеллан, которая меняет его взгляд на мир. Монтэг понимает, что людям стоит открыто высказывать свои мысли и чувства, а в дальнейшем сам начинает собирать книги.

Брэдбери в своём романе описал домашние кинотеатры и интерактивное телевидение, которое «оболванивает» людей и скрывает правду о готовящейся разрушительной войне.

Действие новой экранизации, по всей видимости, перенесут в футуристический мир небоскрёбов, дронов и голограмм. Ролик напоминает антиутопический фильм «Эквилибриум», который был вдохновлён романом Брэдбери.

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