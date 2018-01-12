Вышел первый тизер экранизации «451 градус по Фаренгейту» от HBO Кот-редактор 12.01.2018 Новости, Яндекс 1 минута на чтение В Сети появился первый тизер экранизации самого популярного романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Ещё в 2016 году канал HBO заказал телефильм, и вот совсем скоро мы увидим, что у них получилось. Картину снял режиссёр и сценарист независимого кино Рамин Бахрани. Роль главного героя Гая Монтэга отошла Майклу Б. Джордану («Фантастическая четвёрка», «Крид: наследие Рокки»), а его наставника брандмейстера Битти сыграл Майкл Шеннон («Человек из стали», «Форма воды»). София Бутелла («Kingsman: Секретная служба») воплотила девушку Клариссу, а жену Монтэга Милдред сыграла Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»). Напомним, сюжет первоисточника разворачивается в тоталитарном обществе недалёкого будущего, где пожарные переквалифицировались в сжигателей книг. Книги сжигают вместе с домами хозяев, а их самих арестовывают. Гай Монтэг — один из таких пожарных. По сюжету, он знакомится с девушкой Клариссой Маклеллан, которая меняет его взгляд на мир, он понимает, что людям стоит напрямую высказывать свои мысли и чувства, а в дальнейшем Монтэг сам начинает собирать книги. Брэдбери в своём романе описал домашние кинотеатры и интерактивное телевидение, которое «оболванивает» людей и скрывает правду о готовящейся разрушительной войне. Точная дата выхода фильма не называется, но в тизере отмечается, что он выйдет весной. Ниже можно увидеть несколько первых кадров и фотографию со съёмочной площадки. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.