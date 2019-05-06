HBO выпустили тизер эпизода 8.05 «Игры престолов»

HBO выпустили тизер пятого эпизода заключительного сезона «Игры престолов». В ролике канал показал, как стороны готовятся к следующему массовому сражению — вероятно, оно станет финальным для Семи королевств.
Примечательно, что в тизере никто из героев не произносит ни слова. Главные герои смотрят в будущее и, вероятно, в последний раз видят Королевскую гавань в нынешнем виде. Если её не сожгут в драконьем пламени, то наверняка разрушат в ходе битвы.
Судьбу Семи королевств в пятом эпизоде вновь решит Мигель Сапочник, поставивший третью серию, посвящённую осаде Винтерфелла.
Эпизод выйдет в ночь с 12 на 13 мая, как обычно, в 04:00 по московскому времени. Некоторые фрагменты и кадры из четвёртой серии появились в сети раньше времени, так что будьте готовы к возможным спойлерам.
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