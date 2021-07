HBO закрыл хоррор-сериал «Страна Лавкрафта» после первого сезона

Канал HBO решил не продлевать хоррор-сериал Миши Грин «Страна Лавкрафта» на второй сезон, как сообщает The Hollywood Reporter. После первого сезона шоу получило в основном положительные отзывы и хорошие рейтинги, сопоставимые с показателями «Хранителей» осенью 2019 года. Однако канал решил оставить первый сезон законченной историей. В заявлении HBO сказано:

Сериал «Страна Лавкрафта» основан на романе Мэтта Раффа и комбинирует лавкрафтианский ужас с историей реальных опасностей, с которыми сталкивались чернокожие в Америке эпохи Джима Кроу. По сюжету ветеран корейской войны Аттикус Блэк вместе со своим дядей и подругой отправляется в путешествие по США в поисках своего отца и некой «Страны Лавкрафта». В сериале снимались Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллетт, Онжаню Эллис, Майкл К. Уильямс и Кортни Б. Вэнс.

Миша Грин уже подготовила и написала сценарий для второго сезона. Ещё с конца прошлого года шоураннерка сериала обсуждала с HBO возможность снять продолжение. Тем не менее, владельцы компании отказали Грин, решив закончить на первом сезоне, который полностью экранизировал роман Мэтта Раффа.

В пятницу, после того, как появились новости о том, что сериал не продлён на второй сезон, Грин поделилась в Твиттере своими наработками для второго сезона. Она написала:

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. 🖤✊🏾 #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg

— Misha Green (@MishaGreen) July 3, 2021