HBO закрыл хоррор-сериал «Страна Лавкрафта» после первого сезона

Канал HBO решил не продлевать хоррор-сериал Миши Грин «Страна Лавкрафта» на второй сезон, как сообщает The Hollywood Reporter. После первого сезона шоу получило в основном положительные отзывы и хорошие рейтинги, сопоставимые с показателями «Хранителей» осенью 2019 года. Однако канал решил оставить первый сезон законченной историей. В заявлении HBO сказано:

Мы не будем продлевать на второй сезон «Страну Лавкрафта». Мы благодарны талантливому актёрскому составу и команде за самоотверженность и артистизм, а также Мише Грин, которая создала этот новаторский сериал. И поклонникам: спасибо за то, что присоединились к нам в этом путешествии

Сериал «Страна Лавкрафта» основан на романе Мэтта Раффа и комбинирует лавкрафтианский ужас с историей реальных опасностей, с которыми сталкивались чернокожие в Америке эпохи Джима Кроу. По сюжету ветеран корейской войны Аттикус Блэк вместе со своим дядей и подругой отправляется в путешествие по США в поисках своего отца и некой «Страны Лавкрафта». В сериале снимались Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллетт, Онжаню Эллис, Майкл К. Уильямс и Кортни Б. Вэнс.

Миша Грин уже подготовила и написала сценарий для второго сезона. Ещё с конца прошлого года шоураннерка сериала обсуждала с HBO возможность снять продолжение. Тем не менее, владельцы компании отказали Грин, решив закончить на первом сезоне, который полностью экранизировал роман Мэтта Раффа.

В пятницу, после того, как появились новости о том, что сериал не продлён на второй сезон, Грин поделилась в Твиттере своими наработками для второго сезона. Она написала:

Жаль, что мы не смогли принести вам #LovecraftCountry: Supremacy. Спасибо всем, кто смотрел и участвовал

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. 🖤✊🏾 #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg — Misha Green (@MishaGreen) July 3, 2021

Рейтинги шоу были примерно такими же, как у «Хранителей» и у других драм HBO, включая «Чужака» (9 миллионов) и «Перри Мейсон». Из них HBO продлил на второй сезон лишь «Перри Мейсона» (с новыми шоураннерами), но закрыл, например, «Чужака», несмотря на его рейтинги и похвалу критиков.