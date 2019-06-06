Наши коллеги Hobby World официально объявили, что начали работать над локализацией шестой редакции настольной ролевой игры Shadowrun (она избавилась от нумерации в названии и теперь просто носит подзаголовок Sixth World). Ориентировочная дата выхода — первое полугодие 2020 года.

О выходе новой редакции и локализации стало известно в начале мая от Catalyst. В той же статье мы рассказывали о некоторых нововведениях.

Пока неизвестно, будет ли игра выпущена при поддержке краудфандинга. Новостей о выходе стартера тоже нет.

Вот как звучит описание игры от издателя:

Shadowrun — научная фэнтезийная настольная ролевая игра, действие которой происходит в вымышленной вселенной ближайшего будущего. Эльфы, тролли, оборотни и великаны в одной вселенной вместе с генетическими изменениями, имплантами. В этом мире, с одной стороны, жизнь людей контролируют корпорации-гиганты, а с другой стороны, появилась магия. Гигантские корпорации, правительство, мафия и просто достаточно влиятельные персоны нанимают для разрешения своих проблем особых специалистов shadowrunners (англ. «бегущие по теням»). Именно за них предстоит сыграть. В этой вселенной сосуществуют кибернетика, магия и фантастические существа. В Shadowrun сочетаются киберпанк с городским фэнтези, теории заговора с криминальными историями, а ужасы с нуарным детективом. Shadowrun одна из популярных настольных ролевых игр с огромной вселенной, включающей литературные циклы, коллекционную карточную игру, варгеймы и видеоигры.

Книга правил на английском поступит в продажу ориентировочно в августе.