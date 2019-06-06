Hobby World объявили, что выпустят новую редакцию Shadowrun в первом полугодии 2020 года Кот-редактор 06.06.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Наши коллеги Hobby World официально объявили, что начали работать над локализацией шестой редакции настольной ролевой игры Shadowrun (она избавилась от нумерации в названии и теперь просто носит подзаголовок Sixth World). Ориентировочная дата выхода — первое полугодие 2020 года. О выходе новой редакции и локализации стало известно в начале мая от Catalyst. В той же статье мы рассказывали о некоторых нововведениях. Пока неизвестно, будет ли игра выпущена при поддержке краудфандинга. Новостей о выходе стартера тоже нет. Вот как звучит описание игры от издателя: Shadowrun — научная фэнтезийная настольная ролевая игра, действие которой происходит в вымышленной вселенной ближайшего будущего. Эльфы, тролли, оборотни и великаны в одной вселенной вместе с генетическими изменениями, имплантами. В этом мире, с одной стороны, жизнь людей контролируют корпорации-гиганты, а с другой стороны, появилась магия. Гигантские корпорации, правительство, мафия и просто достаточно влиятельные персоны нанимают для разрешения своих проблем особых специалистов shadowrunners (англ. «бегущие по теням»). Именно за них предстоит сыграть. В этой вселенной сосуществуют кибернетика, магия и фантастические существа. В Shadowrun сочетаются киберпанк с городским фэнтези, теории заговора с криминальными историями, а ужасы с нуарным детективом. Shadowrun одна из популярных настольных ролевых игр с огромной вселенной, включающей литературные циклы, коллекционную карточную игру, варгеймы и видеоигры. Книга правил на английском поступит в продажу ориентировочно в августе. Читайте также Лучшие киберпанк-настолки: от Netrunner до Shadowrun 27.10.2017 А точнее — ролевые игры, позволяющие окунуться в мир мрачного будущего. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: