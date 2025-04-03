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Инсайдеры: в 2026 году выйдет Titanfall 3

Дмитрий Кинский
3 апреля 18:32
176
1 минута на чтение
Сразу два авторитетных инсайдера по Apex Legends — YOROTSUKI и Osvaldatore рассказали, что триквел Titanfall находится в разработке.
По словам YOROTSUKI, он слышал о работе над третьей частью Titanfall еще в декабре.
Ранее Respawn отменила неанонсированный фантастический онлайн- шутер, но он никак не был связан со вселенной Titanfall.
Игру планируют анонсировать на The Game Awards в декабре, а релиз состоится уже в 2026 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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