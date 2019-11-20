Западные авторитетные СМИ неожиданно разошлись в информации о работе Warner Bros. над вероятным сиквелом «Джокера» и сотрудничестве с режиссёром Тоддом Филлипсом. Сначала одни издания с ссылкой на источники рассказали о запуске фильма в производство, а затем другие — выпустили опровержение.

Разбираемся, что к чему.

20 ноября THR опубликовало заметку, в которой заявило — сиквелу «Джокера» быть. Руководство студии осталось довольно результатами первого фильма, и, по данным THR, дало зелёный свет на продолжение. Режиссёром, скорее всего, вновь выступит Тодд Филлипс. В этой же новости издание заявило, что Филлипс питчил студии идеи о происхождении других злодеев DC и получил одобрение на один фильм. Точной информации пока нет, но авторы издания предполагают, что это может быть Лекс Лютер или Дарксайд.

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Спустя пару часов Deadline тоже опубликовал заметку, в которой, с ссылкой на инсайдеров, заявил — нет никакого сиквела «Джокера» в работе. Более того, Филлипс никогда не обращался к студии с идеями фильмов про злодеев DC. Никаких переговоров с постановщиком или с соавтором сценария Скоттом Сильвером не было.

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Спустя ещё час уже Variety выпустило заметку, в которой опубликовало свой вариант событий. Глава WB Тоби Эммерих всё-таки встречался с Филлипсом и Сильвером, но сейчас говорить что-либо конкретное рано — всё находится на очень раннем этапе. Якобы режиссёр возьмётся за сиквел только если будет уверен, что фильм будет выполнен на том же высоком уровне, что и оригинал. По первоначальной задумке картина точно снималась без намёков на продолжение. Что до обсуждения других злодеев, то тут источники Variety подтверждают слова THR, но без конкретики — Филлипсу, кажется, интересно раскрыть других злодеев, но конкретных персонажей издание не называет.

В середине ноября мировые сборы «Джокера» пробили планку в миллиард долларов! При бюджете в 62,5 миллиона доллара он окупился в 16 раз.