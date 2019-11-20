Западные авторитетные СМИ неожиданно разошлись в информации о работе Warner Bros. над вероятным сиквелом «Джокера» и сотрудничестве с режиссёром Тоддом Филлипсом. Сначала одни издания с ссылкой на источники рассказали о запуске фильма в производство, а затем другие — выпустили опровержение.

Разбираемся, что к чему.

20 ноября THR опубликовало заметку, в которой заявило — сиквелу «Джокера» быть. Руководство студии осталось довольно результатами первого фильма, и, по данным THR, дало зелёный свет на продолжение. Режиссёром, скорее всего, вновь выступит Тодд Филлипс. В этой же новости издание заявило, что Филлипс питчил студии идеи о происхождении других злодеев DC и получил одобрение на один фильм. Точной информации пока нет, но авторы издания предполагают, что это может быть Лекс Лютер или Дарксайд.

Спустя пару часов Deadline тоже опубликовал заметку, в которой, с ссылкой на инсайдеров, заявил — нет никакого сиквела «Джокера» в работе. Более того, Филлипс никогда не обращался к студии с идеями фильмов про злодеев DC. Никаких переговоров с постановщиком или с соавтором сценария Скоттом Сильвером не было.

Спустя ещё час уже Variety выпустило заметку, в которой опубликовало свой вариант событий. Глава WB Тоби Эммерих всё-таки встречался с Филлипсом и Сильвером, но сейчас говорить что-либо конкретное рано — всё находится на очень раннем этапе. Якобы режиссёр возьмётся за сиквел только если будет уверен, что фильм будет выполнен на том же высоком уровне, что и оригинал. По первоначальной задумке картина точно снималась без намёков на продолжение. Что до обсуждения других злодеев, то тут источники Variety подтверждают слова THR, но без конкретики — Филлипсу, кажется, интересно раскрыть других злодеев, но конкретных персонажей издание не называет.

В середине ноября мировые сборы «Джокера» пробили планку в миллиард долларов! При бюджете в 62,5 миллиона доллара он окупился в 16 раз.

Читайте также

«Джокер»: отличия фильма от сценария 4

«Джокер»: отличия фильма от сценария

 06.10.2019

Кирилл Размыслович посмотрел «Джокера» с Хоакином Фениксом и теперь рассказывает, как изменился первоначальный сценарий: от вымышленного кота и до обновлённого финала.

Из чего сделан Джокер

На чём основан «Джокер»: похожие истории и источники вдохновения

 11.10.2019

Из одних фильмов и комиксов он заимствует атмосферу, из других — идеи, а с третьими затевает спор. Ищем эти источники — опираясь на слова создателей и собственные выводы.

Режиссёр «Джокера» вырезал из фильма сцену, которая объясняла бы судьбу соседки Софи

Режиссёр «Джокера» вырезал из фильма сцену, которая объясняла бы судьбу соседки Софи

 06.11.2019

Тодд Филлипс также пояснил, что двойственность можно воспринимать как «лакмусовую бумажку».

В России планируют снять фильм «Бумажные клоуны» — про аниматоров в костюмах Джокера и Бэтмена

В России планируют снять фильм «Бумажные клоуны» — про аниматоров в костюмах Джокера и Бэтмена

 19.11.2019

Режиссер Эдуард Бордуков объяснил задумку тем, что «Джокер сейчас — культовый персонаж в России».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.