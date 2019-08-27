Исполнительница Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave

Композитор, скрипачка и танцовщица Линдси Стирлинг совместно с командой стартапа Wave 26 августа провела VR-концерт длительностью почти два часа.

Главной особенность выступления — возможность подключиться владельцам шлемов HTC Vive и Oculus Rift в качестве виртуальных аватаров (все остальные могли посмотреть стрим на YouTube или Facebook). Благодаря технологии захвата движений все позы и игра скрипачки переносились в виртуальное окружение и рендерились в прямом эфире. А все аватары зрителей, подключившихся через VR-приложение Wave, отражались в виде светлячков.

Полноценное VR-исполнение длилось куда меньше двух часов — из-за вступления, технических неполадок и перезапуска трансляции. Между песен исполнительница предлагала участникам задавать вопросы в чате, а некоторые послания от VR-аватаров зачитывала в прямом эфире.

На этом же концерте Стирлинг напомнила о выходе альбома Artemis 6 сентября, а также рассказала о переговорах с организаторами насчёт приезда в Россию — пока никаких дат нет.

Стартап Wave (раньше назывался TheWaveVR), специализирующийся на подобных музыкальных виртуальных выступлениях, начал работу ещё в 2016-м году. Он привлёк сперва 2,5 миллиона долларов, а потом ещё шесть миллионов. Один из первых опытов стартапа — совместная работа с электронной группой The Glitch Mob.