Из «Алисы в Стране чудес» сделают аниме

По мотивам «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла выпустят аниме-адаптацию под названием Fushigi no Kuni de Alice to -Dive in Wonderland-.
В центре сюжета будет современная девушка Райз, которая каким-то образом окажется в Стране чудес и встретит там Алису.
За производство отвечает студия P.A. Works, известная по «Укрась прощальное утро цветами обещания». Райз озвучит Нанока Хара (главная героиня «Судзумэ, открывающая двери»), а голос Алисе подарит Майка Пью (фильм «Клетки за работой»).
Картина выпустит 29 августа.
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