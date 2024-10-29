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Издательскому директору Baldur's Gate 3 понравилась Dragon Age: The Veilguard
Дмитрий Кинский
29 октября 13:42
606
1 минута на чтение
Издательский директор Larian Studios Майкл Доуз поделился своими впечатлениями от Dragon Age: The Veilguard, в которую ему дала поиграть BioWare в условиях полной секретности.
По его словам, грядущая RPG вполне сопоставима с Baldur's Gate 3. Она ощущается как хороший сериал на 9 сезонов от Netflix.
Особенно Майкл остался доволен боевой системой The Veilguard:
Боевая система, честно говоря, блестящая. Смесь Xenoblade и Hogwarts Legacy, что само по себе гениально. Игра знает, когда надо сделать упор на повествование, а когда дать возможность поэкспериментировать с вашим классом.
Доуз подчеркнул, что это первая Dragon Age, которая точно знает, какой она хочет быть игрой.
Это намного лучше, чем среднестатистическая экшен-игра, и она не такая тяжелая, как гигантские RPG, которые могут пугать. Словом, веселая штука!
Издательский директор Larian очень рад, что BioWare никуда не денется «в эти неопределенные из-за идиотской корпоративной жадности времена.
Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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