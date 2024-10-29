Издательскому директору Baldur's Gate 3 понравилась Dragon Age: The Veilguard

Издательский директор Larian Studios Майкл Доуз поделился своими впечатлениями от Dragon Age: The Veilguard, в которую ему дала поиграть BioWare в условиях полной секретности.

По его словам, грядущая RPG вполне сопоставима с Baldur's Gate 3. Она ощущается как хороший сериал на 9 сезонов от Netflix.

Особенно Майкл остался доволен боевой системой The Veilguard:

Боевая система, честно говоря, блестящая. Смесь Xenoblade и Hogwarts Legacy, что само по себе гениально. Игра знает, когда надо сделать упор на повествование, а когда дать возможность поэкспериментировать с вашим классом.

Доуз подчеркнул, что это первая Dragon Age, которая точно знает, какой она хочет быть игрой.

Это намного лучше, чем среднестатистическая экшен-игра, и она не такая тяжелая, как гигантские RPG, которые могут пугать. Словом, веселая штука!

Издательский директор Larian очень рад, что BioWare никуда не денется «в эти неопределенные из-за идиотской корпоративной жадности времена.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября.

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