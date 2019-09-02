Издательство BUBBLE у себя в соцсетях сообщило, что прекращает выпуск синглов — ежемесячных номеров комиксов. Выпуск серии «Союзники» №33 станет последним — он поставит точку в истории команды героев.

Издательство планирует взять «короткий перерыв», чтобы позднее вступить «на новый путь». Команда собирается найти новый формат издания. В сентябре новых выпусков от BUBBLE не будет.

Но оставлять вас без новостей никто не собирается – вплоть до самого фестиваля Comic Con Russia, мы продолжим радовать вас новыми анонсами и действительно громкими новостями. Вселенная BUBBLE живёт и будет жить! Роман Котков, главный редактор BUBBLE

Издательство начало работу с ежемесячных выпусков четырёх серий в 2012 году — мистического экшена «Бесобоя», псевдоисторического фэнтези «Инока», детектива «Майора Грома» и шпионского экшена «Красной фурии». Позднее к списку добавились космооперная «Метеора» и городское фэнтези «Экслибриум». В 2016-м BUBBLE перезапустило свои основные серии.

В 2017-м по мотивам «Майора Грома» издательство выпустило короткометражку, а позднее в том же году свет увидел тизер грядущего полнометражного фильма (новостей о нём пока нет).