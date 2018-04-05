В ноябре 2017 года компания Millenium Media объявила, что планирует запустить в производство экранизацию комиксов «Рыжая Соня». Студия хочет снять фильм про женщину-воительницу на волне успеха феминистических картин вроде «Чудо-женщина» и «Tomb Raider: Лара Крофт». Руководство слов на ветер не бросает — Millenium Media уже нашли сценариста для фильма, сообщает Deadline.

Им стал автор сценариев к «Людям Икс: Первый класс» и «Тору» Эшли Миллер. Он будет работать вместе с продюсером Ави Лернером («Неудержимые», «Техасская резня бензопилой» и «Франкенштейн»). Сейчас Лернер подыскивает подходящего режиссёра.

Миллеру уже не терпится перенести героиню комиксов на экраны:

Это волнующая возможность со всей ответственностью перенести удивительный мир Хайбории, созданный Робертом Говардом, и показать интеллект, ярость и бесстрашную человечность Сони. Я хочу, чтобы люди полюбили её так же, как полюбил я, и чтобы они, выходя из кинотеатров, поняли, почему она столь популярна. Соня — это символ!

Рыжая Соня — персонаж из той же вселенной Хайборийской эры, что и Конан. Однако, вопреки заблуждениям, её создал не «папа» Конана Роберт Говард. В его рассказе «Тень Вальгары» была героиня с похожим именем, но сам этот рассказ никак не связан ни с Конаном, ни с фэнтези. Настоящий создатель Сони — сценарист Рой Томас («Огонь и лёд», «Конан-разрушитель»). Он взял это имя, чуть-чуть переделал (была Red Sonya, а стала Red Sonja) и создал нового персонажа, своего рода «женскую версию» Конана.

Рыжая Соня дебютировала в комиксах Marvel о Конане в 1973 году (Conan the Barbarian #23). Согласно предыстории, разбойники напали на её поселение, сожгли дом и изнасиловали девушку. После пережитого кошмара девушка находит в себе силы стать воительницей (по другой версии, невероятной силой и навыками её наделила богиня Ската).

В 1985 году вышел фильм «Рыжая Соня», в котором роль воительницы сыграла Бриджитт Нильсен, а её спутника Калидора, похожего на Конана, — Арнольд Шварценеггер. Фильм не имел особого успеха — критики высмеяли его как откровенно китчевое и дешёвое подражание «Конану», хотя со временем он начал восприниматься с доброй ностальгией. Ещё одну экранизацию «Сони» пытались снять в конце 2000-х, на роль амазонки утвердили Роуз Макгоуэн, но проект заглох в производственном аду.