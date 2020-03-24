Star Wars 1313 — одна из самых известных игр по «Звёздным войнам», которая так и не увидела свет. В ней игроки должны были взять на себя роль охотника за головами Бобы Фетта. Игра рассказала бы о преступниках, контрабандистах и прочих незаконных дельцах, а её название отсылало к одному из уровней Корусанта — сердцу преступного мира планеты.

В последние пару дней в СМИ всплыл ещё один скриншот:

Кадр: скриншот из отменённой игры Star Wars 1313 про Бобу Фетта 1

LucasArts работала над игрой в 2012-м, её планировали выпустить для нового поколения. Однако игру отменила Disney после сделки. Новые владельцы закрыли отдел разработки LucasArts, оставив компании только издательские функции и всего десяток сотрудников.

Отчасти тему игры раскрыли в некоторых сериях «Войн клонов» и в «Мандалорце». Сам Лукас хотел показать преступный мир Корусанта ещё в игровом сериале Star Wars: Underworld, но его в итоге тоже отменили.

Читайте также

1

Игры по Star Wars, которые так и не вышли

 27.07.2018

Почему мы так и не поиграли в KOTOR 3, 1313 и в игры про штурмовиков, шпиона-C3PO и молодого Дарта Мола.

Star Wars Underworld: неснятый криминальный триллер по «Звёздным войнам» 3

Сериал Star Wars Underworld: неснятый криминальный нуар по «Звёздным войнам»

 26.02.2020

Рассказываем о смелом проекте Джорджа Лукаса, который не увидел свет, но помог появиться другим проектам. Каким был его сюжет, почему съёмки свернули и как его идеи воплотились в других историях.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.