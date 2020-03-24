Star Wars 1313 — одна из самых известных игр по «Звёздным войнам», которая так и не увидела свет. В ней игроки должны были взять на себя роль охотника за головами Бобы Фетта. Игра рассказала бы о преступниках, контрабандистах и прочих незаконных дельцах, а её название отсылало к одному из уровней Корусанта — сердцу преступного мира планеты.

В последние пару дней в СМИ всплыл ещё один скриншот:

LucasArts работала над игрой в 2012-м, её планировали выпустить для нового поколения. Однако игру отменила Disney после сделки. Новые владельцы закрыли отдел разработки LucasArts, оставив компании только издательские функции и всего десяток сотрудников.

Отчасти тему игры раскрыли в некоторых сериях «Войн клонов» и в «Мандалорце». Сам Лукас хотел показать преступный мир Корусанта ещё в игровом сериале Star Wars: Underworld, но его в итоге тоже отменили.