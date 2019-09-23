Наши коллеги с CrowdRepublic напоминают, что через сутки завершится предзаказ трилогии художественных по вселенной BattleTech — трилогии «Сага о Легионе Серой Смерти».

У участников ещё есть шанс разблокировать вторую сверхцель — бесплатные плакаты формата А2 с изображением меха. За первую разблокированную сверхцель все участники получат листы наклеек.

Впрочем, даже после завершения предзаказа вы ещё сможете приобрести книги и дополнительные награды — вроде футболок с мехом Locust и фигуркой Atlas.

В трилогию «Сага о Легионе Серой Смерти» Уильяма Г. Кита в новом переводе (выполнен редакцией HW) входят романы суммарным объёмом свыше тысячи страниц:

  • «Решающая битва в Громовом ущелье»
  • «Звезда наёмников»
  • «Цена славы»

Кроме того, в издание войдёт и подборка дополнительных материалов вроде исторической справки о вселенной, чертежей мехов, карты планет и описания миров. Три книги обойдутся в 1190 рублей за предзаказ (РРЦ — 1470 рублей), их обещают доставить к декабрю этого года.

«Сага о Легионе Серой Смерти» — уже вторая книжная фантастическая серия, которой стало заниматься издательство Hobby World. Ранее наши коллеги выпустили линейку повестей в жанре лавкрафтианского детектива по вселенной мифов Ктулху и настолок FFG.

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