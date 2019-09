В 1990-х, когда на прилавки отечественных книжных магазинов хлынул поток переводной фантастики, серия BattleTech стала одним из первых межавторских проектов, добравшихся до России. С началом XXI века для вселенной BattleTech наступили не лучшие времена — создавшая её компания FASA Corporation отошла от дел, книжная серия завершилась, а новым компьютерным и настольным играм по уровню было далеко до предшественников. Но в последние годы вселенная начала оживать: вышла качественная тактическая игра BattleTech, не за горами релиз многообещающей MechWarrior 5: Mercenaries, стали появляться новые книги. А классическая книжная серия вскоре снова начнёт выходить в России стараниями издательства Hobby World. Поэтому мы решили вспомнить, какие романы входили в серию BattleTech и о чём они рассказывали.

Вселенная «Боевых роботов» появилась на свет в 1984 году в виде настольной тактической игры, которая была посвящена сражениям гигантских боевых машин будущего. Она быстро обрела популярность, и корпорация FASA поспешила развить успех: были проданы права на разработку компьютерных игр, выпущена настольная RPG, и стартовала книжная серия.

В её рамках вышло более полусотни романов. Некоторые из них тесно связаны между собой, другие — абсолютно самостоятельные произведения. Впрочем, несложно выделить несколько основных сюжетов, которым были посвящены книги о боевых роботах. Именно о них мы и поговорим.

Приключения наёмников

Первая книга серии, получившая у нас название «Битва» (Decision at Thunder Rift), увидела свет в 1986-м. Сочинил её Уильям Кейт, с лёгкой руки которого одной из излюбленных тем для авторов «Боевых роботов» стали похождения наёмников.

К началу XXXI века область космоса, колонизированная человечеством, оказалась разделена между пятью враждующими звёздными государствами. Их войны, а также многочисленные локальные конфликты дарили массу возможностей солдатам удачи.

Главным героем Кейта был юноша Грейсон Карлайл, чей отец возглавлял отряд наёмников, практически полностью уничтоженный из-за коварной атаки неприятеля. Молодой человек вместе с уцелевшими соратниками отца восстанавливал отряд, именуемый Серым Легионом Смерти, и мстил убийце. Впоследствии о приключениях Серого Легиона вышло ещё шесть романов — три от самого Уильяма Кейта, два от его брата Эндрю и один от Томаса Грессмена.

Многие авторы «Боевых роботов» делали главными героями своих книг именно наёмников. Но цикл о Легионе Серой Смерти — самый масштабный из тех, что посвящены солдатам удачи XXXI века.

О наёмниках рассказывали и ещё несколько примечательных ранних романов серии, написанных одним из её ключевых авторов Майклом Стэкполом. Во вселенной BattleTech он дебютировал с трилогией «Воин» (The Warrior), центральными персонажами которой были Морган Келл и его отряд «Гончие Келла». В отличие от Серого Легиона, это не просто успешное подразделение наёмников. Келл приходился близким родственником одной из правящих династий Внутренней Сферы, и потому его Гончие играли важнейшую роль в военных и политических конфликтах, которые определяли судьбу целых звёздных империй. Стэкпол написал куда более эпическую историю, чем его предшественник, — политическим интригам и противостоянию разведок здесь уделялось не меньше внимания, чем сражениям роботов.

Первые же тома «Боевых роботов» продемонстрировали довольно солидный уровень для серии, созданной по мотивам мультимедийного проекта. Это была очень неплохая боевая фантастика, которая достойно смотрелась на фоне другой литературы этого жанра. В то же время многие фанаты оригинального варгейма книги встретили прохладно. Ведь авторы романов обычно не слишком тщательно следовали правилам первоисточника, так что сражения на страницах книг заметно отличались от того, к чему привыкли фанаты игр.

Вторжение кланов

Конфликт, описанный Стэкполом в дебютной трилогии, померк перед тем столкновением, которому он посвятил свой следующий цикл — «Кровь Керенского». Некогда Внутренняя Сфера была объединена в Звёздную Лигу. После распада Лиги образовались враждующие государства, а львиную долю её армии увёл за пределы исследованного космоса генерал Александр Керенский. Он и его наследники создали новое общество, разделённое на соперничающие Кланы: те превыше всего ценили воинскую доблесть и новые поколения солдат выводили с помощью евгеники.

На страницах «Крови Керенского» автор описал начало конфликта, ключевого для всей истории BattleTech. В 3049 году, после многовекового добровольного изгнания, Кланы возвращаются во Внутреннюю Сферу, которую не без оснований считают погрязшей в пороке, чтобы плазмой и лазером навести в ней свои порядки. Военная мощь на стороне Кланов, и, только объединившись, государства Сферы имеют шанс отразить нашествие.

Стэкпол значительно повысил ставки и размах событий — в его новой трилогии на кону была судьба уже не отдельных планет или даже звёздных государств, а всего населённого человечеством космоса. В «Крови Керенского» среди действующих лиц были лидеры враждующих сторон, изрядное внимание уделялось закулисной борьбе за власть, а сражения мехов достигли поистине грандиозного масштаба.

В цикле «Кровь Керенского» читатели впервые встретились с несколькими персонажами, ключевыми для всей дальнейшей истории вселенной BattleTech. Виктор Штайнер-Дэвион — наследник сразу двух наиболее могущественных держав Внутренней Сферы. Талантливый и самоотверженный воин, Виктор стал настоящей душой борьбы против Кланов, оказавшись одним из немногих, кто был готов поставить общие интересы выше собственных. Фелан Келл — кузен Виктора и сын основателя отряда «Гончие Келла». В начале вторжения Кланов попал в плен к Клану Волка, но сумел заслужить уважение его лидеров и возвыситься в его рядах. Став ханом, направил «волков» по пути более мирных отношений с Внутренней Сферой. Сун-Цзы Ляо — лишённый воинских талантов, но крайне хитроумный и честолюбивый правитель самого, пожалуй, слабого из государств Сферы. В запутанной политической ситуации, возникшей после вторжения кланов, чувствовал себя как рыба в воде, сумев использовать её для усиления собственных позиций и своего государства. Этими тремя именами, конечно, не исчерпывается перечень важных действующих лиц трилогии Стэкпола — и тем более всех «Боевых роботов». Но именно Виктор, Фелан и Сун-Цзы сыграли наибольшую роль в событиях, которые описывались в романах серии.

Смутные времена

Хотя Кланы выступали агрессорами, Стэкпол и другие авторы, которые писали после него, не стали изображать завоевателей исключительно в тёмных тонах. По обе стороны баррикад хватало как персонажей, вызывающих искреннюю симпатию, так и откровенных мерзавцев. Более того, в России у суровых и воинственных Кланов всегда было больше поклонников, чем у представителей Внутренней Сферы.

В финале трилогии Стэкпола государствам Сферы, пусть и дорогой ценой, удавалось добиться перемирия на полтора десятилетия. Впрочем, это вовсе не означало, что во вселенной «Боевых роботов» наступило затишье.

На протяжении нескольких лет авторы цикла поддерживали статус-кво между враждующими сторонами, регулярно выпуская новые истории. Одна из самых примечательных вышла из-под пера Роберта Торстона. Если Стэкпол в своей трилогии уделял Внутренней Сфере и Кланам примерно поровну внимания, то Торстон полностью сфокусировался на последних. Действие его «Трилогии о Нефритовом Фениксе» начиналось ещё до вторжения Кланов во Внутреннюю Сферу — в центре сюжета был талантливый воин, который шёл к вершинам славы и карьеры. Завершалась трилогия Торстона примерно теми же событиями, что и «Кровь Керенского», только показаны они были с точки зрения других персонажей.

Впоследствии авторы «Боевых роботов» ещё несколько раз давали читателям взглянуть на одни и те же события глазами разных героев. Скажем, когда разгорелась вой- на между Кланами Волка и Нефритового Сокола, тот же Стэкпол показал её с позиций «волков». Торстон же написал роман, в центре сюжета которого были уже воины Соколиной гвардии.

В целом взаимодействие между авторами, работавшими над «Боевыми роботами», было на высоте. Цикл практически обошёлся без серьёзных противоречий между книгами разных писателей, от чего страдают очень многие межавторские серии.

Период перемирия был заполнен романами о небольших пограничных столкновениях между силами Внутренней Сферы и Кланов. И, конечно, выходили книги о разнообразных локальных конфликтах. Например, Блейн Ли Пардоу, ставший затем одним из ключевых авторов серии, в романе «Операция „Горец“» описал хитрую интригу Сун-Цзы Ляо, благодаря которой тот возвращал под свой контроль стратегически важную планету. Ну а Лорен Коулмен, чей вклад в «Боевых роботов» сложно переоценить, дебютировал с романом «На линии огня», где наёмники «Ангелы Аванти» сталкиваются с заговором религиозного культа.

Закат Кланов и гражданская война

На протяжении нескольких лет, вплоть до 1997 года, авторы предлагали читателям романы, которые глобально не влияли на ситуацию во вселенной BattleTech. Всё изменилось со стартом цикла «Закат Кланов» (The Twilight of the Clans), который рассказывал о втором раунде полномасштабного столкновения Кланов и Внутренней Сферы.

За годы перемирия силы Внутренней Сферы набрались опыта и в значительной степени компенсировали техническое отставание от противника, так что на сей раз именно они во главе с Виктором Дэвионом нанесли первый удар. План заключался в том, чтобы разгромить один из самых агрессивных Кланов — Дымчатого Ягуара, после чего принудить Кланы к длительному миру.

С точки зрения современного человека такой план может показаться очень наивным. Но во вселенной BattleTech на полях сражений правят бал пилоты боевых роботов — немногочисленные, прекрасно обученные воины, эдакие рыцари XXXI столетия. И это в какой-то степени воскресило рыцарский дух — особенно в войнах, которые ведут Кланы, где в поединках небольших отрядов с заранее оговорёнными условиями подчас решаются судьбы самых масштабных конфликтов.

Над «Закатом Кланов» работали четыре автора, благодаря чему темп выхода книг был весьма впечатляющий — все восемь романов цикла увидели свет в течение полутора лет. Само собой, окончание противоборства между Внутренней Сферой и Кланами не означало, что в освоенном человечеством космосе воцарится мир.

Последним глобальным конфликтом, описанным в рамках классической серии книг BattleTech, стала гражданская война в Федеративном Содружестве — крупнейшем государстве Внутренней Сферы. Пока Виктор вёл Крестовый поход против Клана Дымчатого Ягуара, его коварная и властолюбивая сестра Катерина прибрала к рукам трон. Поначалу Виктор, уставший от кровопролития и не желавший развязывать новую войну, решил не выступать против вероломной родственницы. Но её тиранические замашки вскоре не оставили Виктору выбора, и в Федеративном Содружестве вспыхнула масштабная гражданская война, которая растянулась почти на десяток романов.

Кроме того, в последние годы существования серии вышло ещё немало книг о конфликтах размахом поскромнее. Например, о том, как Сун-Цзы продолжил путём интриг расширять границы своего влияния, о столкновении Кланов Волка и Призрачного Медведя или о юном фермере, который присоединяется к наёмникам, чтобы отомстить за погибшего брата.

Тёмный век и новое начало

В сентябре 2002 года увидел свет роман Коулмена с говорящим названием «Конец игры», который подвёл черту под гражданской войной в Федеративном Содружестве и заодно завершил линейку книг BattleTech. К тому времени права на вселенную перешли к компании WizKids, которая запустила новый варгейм MechWarrior: Dark Age и в его поддержку открыла выпуск одноимённой книжной серии.

Действие перенеслось примерно на 75 лет в будущее. После гражданской войны человечество пережило тяжелейший конфликт, известный как Джихад, в результате которого политическая карта заселённого космоса изменилась почти до неузнаваемости, а многие технологии были утрачены. Как следствие, на полях сражений XXXII века сходились боевые роботы, зачастую наспех переоборудованные из рабочих моделей, которые веком ранее вызвали бы у пилотов смех. Человечество погрузилось в ещё больший хаос, чем прежде, и эпоху Dark Age вполне можно охарактеризовать словами «все воюют со всеми».

В рамках серии вышло три десятка романов, многие из которых были написаны ветеранами классического BattleTech — Стэкполом, Коулменом, Пардоу и Виктором Миланом. Сами по себе многие из новых романов были неплохи, но сравнение со старыми явно проигрывали из-за вторичности и дефицита ярких конфликтов и персонажей. Да и в целом проект MechWarrior: Dark Age не сумел в полной мере вдохнуть новую жизнь во вселенную, оставшись в тени классического BattleTech, который и спустя много лет сохранил место в сердцах фанатов.

Недаром в 2007 году компания InMediaRes Productions, одним из основателей которой был Лорен Коулмен, приобрела права на создание новых продуктов под брендом BattleTech — в том числе и романов. Благо, хотя основная история классической эры расписана, вселенная достаточно обширна, чтобы в неё можно было добавить ещё множество сюжетов. Правда, возобновить былой темп издательство не смогло. Поначалу оно выпускало преимущественно рассказы, которые сначала выходили в цифровом варианте, а впоследствии переиздавались в сборниках. Романы же, изданные после возобновления серии, пока можно пересчитать по пальцам. Самым любопытным оказалось «Предательство идей» (Betrayal of Ideals) Пардоу, которое рассказывает о заре Кланов, когда один из них — Клан Росомахи — был полностью уничтожен за то, что решился бороться с наследником Александра Керенского. Кроме Пардоу, заглянуть в прошлое Кланов попробовал ещё Рэндалл Биллс — в качестве разработчика игр он трудился над BattleTech с середины 1990-х. Он взялся написать трилогию о становлении Кланов; правда, в итоге свет увидели только два первых романа, причём на немецком. Популярность BattleTech в Германии привела к тому, что там начали выходить оригинальные романы по вселенной, написанные, если не считать книг Биллса, местными авторами. Из всех этих произведений на английский был переведён только первый роман Биллса, так что они считаются всего лишь «узаконенными фанфиками» и в канон вселенной BattleTech не входят.

* * *

В Россию книги по миру «Боевых роботов» пришли в середине 1990-х, когда про оригинальную настольную игру в наших краях знали единицы. К счастью, в отличие от многих других межавторских проектов, BattleTech не требовал знакомства с первоисточником, и серию легко можно было читать просто как боевую фантастику. В значительной степени именно благодаря ей, а также замечательным компьютерным играм MechWarrior «Боевые роботы» обрёл популярность в России.

Переводы книг на русский, увы, оставляли желать лучшего — переводчики просто не разбирались во вселенной. Да и издан сериал был не целиком. В начале нулевых франшиза BattleTech переживала не лучшие времена, интерес к ней начал снижаться, и выпуск книг в России прекратился. Так что до русскоязычных читателей так и не добрались романы о финальном противостоянии Внутренней Сферы и Кланов, а также о гражданской войне в Федеративном Содружестве.

К счастью, в этому году состоится второе пришествие серии BattleTech в Россию: старые книги будут переизданы в качественном переводе, и увидят свет те романы, что раньше на русском не выходили.