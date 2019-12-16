Актриса Карен Гиллан («Мстители», «Стражи галактики», «Джуманджи») в интервью изданию Metro поделилась воспоминаниями о тех временах, когда она играла Эми Понд в сезонах «Доктора Кто». Артистка считает, что тогда она «была ребёнком».

Я бы хотела вернуться во времена моего первого сезона и переиграть половину сцен. Сейчас я знаю об актёрском мастерстве намного больше. Я была ребёнком. Карен Гиллан, актриса

Гиллан вспомнила, что с тех пор руководство «Би-би-си» обсуждает полнометражный фильм по «Доктору Кто», но его до сих пор так и не сняли. И в числе претендентов был даже Джонни Депп.

Они постоянно говорили о фильме по «Доктору». И даже Джонни Депп рассматривался на роль Доктора. Это было давным-давно. «Би-би-си» позволили этому случиться? Нет! Они такие: «Это же наш флагманский сериал!». Карен Гиллан, актриса

Из «Доктора Кто» той эпохи перебраться в большое кино смогла не только Карен Гиллан, но и Мэтт Смит, исполнитель главной роли — вот только на образы и экранное время ему везло меньше. Актёр ненадолго появился в «Терминаторе: Генезисе», «Гордости и предубеждении и зомби», а ещё у него некая роль в новых «Звёздных войнах». Самый известный образ Смита после «Доктора» — Филипп, герцог Эдинбургский из «Короны». А следующее громкое появление Джонни Деппа ждём в третьей части «Фантастических тварей».

12 сезон «Доктора Кто» стартует 1 января 2020-го.