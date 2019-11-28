23 ноября, на 56-летие «Доктора Кто», создатели после долгих месяцев тишины наконец выпустили трейлер к грядущему 12-му сезону. Он неожиданно оказался более зрелищным, чем трейлер к прошлому сезону и, пожалуй, чем вообще весь прошлый сезон. Это, впрочем, еще не значит, что и сам сезон окажется таким же, но будем надеяться на лучшее. А пока что давайте разберем, что именно мы увидели в трейлере и что может нас ожидать.

Трейлер начинается с живописного виноградника, посреди которого стоит ТАРДИС. Скорее всего, это кадр из первой серии сезона, которая, по имеющейся информации, будет походить на шпионский боевик с погонями и обещает быть весьма масштабной.

В следующем кадре принаряженные Доктор и компания, судя по всему, заявляются на мероприятие к владельцу виноградника. Доктор теперь в бабочке и в смокинге, который, однако, все еще напоминает ее привычный костюм.

Дальше мы видим еще несколько кадров из этой серии — в том числе погоню все по тому же винограднику. Доктор и компания на мотоциклах то ли удирают, то ли гонятся за автомобилем, из которого стреляет герой сэра Ленни Генри.

Этот актер не слишком знаменит у нас, но весьма известен у себя на родине. Он давний фанат «Доктора Кто» и в 1980-х засветился в пародирующем «Доктора» скетче в своем шоу. О том, что Генри сыграет в сезоне, тоже объявили недавно.

Появится в сезоне и другой известный британец, Стивен Фрай, причём тоже в первой серии. С «Доктором Кто» он пересекается не впервые. В начале 2000-х он озвучил персонажа в анимационном веб-выпуске про Седьмого Доктора, а потом написал целую серию, основанную на поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Серия Фрая должна была войти во второй сезон ньюскула, но по техническим причинам так и не увидела свет. В сезоне Фрай, судя по всему, сыграет сотрудника или даже главу спецслужбы, который обратится к Доктору за помощью.

Действие второй серии, судя по всему, происходит сразу после первой. Доктор, все еще в смокинге, интересуется, куда она попала, и получает ответ: Париж, 1943 год. Известно, что в этой серии расскажут о Нур Инайят Хан, британской разведчице индийско-американского происхождения, которая родилась в Москве, вела разведку во Франции и умерла в концлагере в Германии. Учитывая, что события, приведшие к ее аресту и смерти, произошли как раз в конце 1943-го, возможно, именно им и будет посвящена серия. Сыграет Нур бельгийская актриса Аврора Марион.

Что интересно, ходили слухи, что первая и вторая серии будут сдвоены, — но это маловероятно, если первая будет про настоящее, а вторая про прошлое. Однако в отчетах со съемок говорилось, что Фрай, как и другие актеры, был одет в костюм как раз в стиле сороковых — возможно ли, что он появится в обеих частях? Вряд ли, но кто знает. Вероятно, персонаж Фрая будет весьма и весьма важным: вряд ли актера такого уровня пригласили для незначительной роли.

О третьей серии известно мало, но ее действие, скорее всего, развернется в будущем. Снимали ее частично на канарском острове Тенерифе (там в свое время снимали серии «Подмастерье чародея»/«Фамильяр ведьмы» и «Пирамида на краю света», но это просто локация, так что связи наверняка не будет).

В роли некоего Неви в этой серии снимется актер и музыкант Джеймс Бакли. На съемках были замечены актеры массовки в ярких париках зеленого, розового и желтого цвета. Ходят слухи, что в сезоне будет серия про загрязнение окружающей среды, — возможно, это окажется именно она.

В четвертой серии, как недавно выяснилось, сыграют Роберт Гленистер и Горан Вишнич. Гленистер много лет назад сыграл офицера Салатина в серии Пятого Доктора «Пещеры Андрозани», а Вишнича вы можете знать по роли доктора Ковача в «Скорой помощи» и Гарсии Флинна в сериале «Вне времени». Вишнич сыграет историческую личность, скорее всего — великого изобретателя Николу Теслу.

Действие серии будет происходить в Нью-Йорке, а главной злодейкой, судя по всему, станет инопланетная королева Скитра. Под гримом узнать актрису сложно, но это Анжли Мохиндра, которая годы назад сыграла Рани Чандру в спин-оффе «Приключения Сары Джейн».

Похоже, из той же серии взят кадр, на котором Яс в историческом костюме убегает от недружелюбного существа, вызывающего смутные ассоциации с эндриагами из «Ведьмака».

Пятую серию снимали в ЮАР, там же, где и первую. Судя по всему, действие развернется в настоящем и именно там герои будут задним ходом ехать на самодвижущейся машине, а противниками станут некие птицы, которые в нескольких сценах целой стаей атакуют героев.

Шестая серия будет посвящена джудунам — носорогоподобным наемным полицейским-пришельцам. Их мы в последний раз мельком видели в 2015 году в серии «Узри ворона», а в качестве главных противников — и вовсе в эпизоде «Смит и Джонс», когда в сериале впервые появилась Марта. С тех пор они, видимо, успели слегка сменить имидж и теперь «на стиле»:

После далека в спецвыпуске «Решение» это уже вторые монстры из прошлых эпох сериала, вернувшиеся в эре Чибнелла. И, как мы уже знаем, не последние, но об этом чуть позже.

О седьмой серии известно мало — скорее всего, ее почти целиком снимали в павильонах. Вероятно, это будет история из разряда «база в осаде», посвященная жутким созданиям, способным проходить сквозь стены. Судя по всему, именно они в трейлере проникают в ТАРДИС, и, возможно, они же телепортируются в другом кадре в виде светящихся силуэтов. Создатели обещали нам в новом сезоне нечто действительно жуткое — речь может быть именно об этих тварях.

Действие восьмой серии, по идее, происходит в XIX веке. В ней снялись Джейкоб Коллинз-Леви, известный по роли Генриха VII в сериале «Белая принцесса», и Максим Болдри, который сыграл Виктора Горая в недавно вышедшем сериале «Годы». Этих актеров видели на съемках в исторических костюмах в поместье Мертир-Мор — особняке XIX века. Ходили слухи, что в этой серии появятся киберлюди и английская писательница Мэри Шелли, которую именно эти монстры вдохновят на создание романа «Франкенштейн».

С Мэри Шелли или нет, но киберлюди в сезоне определенно будут и появиться могут не только в восьмой серии, но и в девятой или десятой. Вид в трейлере у них весьма потрепанный.

О последних сериях сезона известно еще меньше, но на съемках засветился некий неизвестный актер в одежде, похожей на наряд средневекового волшебника, и с посохом. Помимо него там также были киберлюди, причем выглядели они иначе.

В трейлере мы видим киберлюдей сразу после загадочной реплики Доктора, что за ней «что-то идет». Возможно ли, что речь именно о них и что киберлюди станут аркой целого сезона?

Помимо этого, в трейлере мы увидели несколько моментов, которые пока сложно отнести к какой-либо конкретной серии: жуткое существо за стеклом, двух людей в противогазах, вызывающих ностальгические ассоциации с «Пустым ребенком» (по словам актера Джейми Макки, сыгравшего одного из них, это монстры), самолет, который, видимо, терпит крушение, несколько кадров с тем, как на Землю что-то летит / с Земли что-то взлетает / в Землю что-то стреляет, всё взрывается, все бегут. В общем, классика.

Сценаристами нового сезона выступят шоураннер Крис Чибнелл, Максин Алдертон, Нина Метивьер, Шарлин Джонс, а также неплохо зарекомендовавшие себя в прошлом сезоне Эд Хайм («Оно забирает»), Винай Патель («Демоны Пенджаба») и Пит Мактай («Керблам»). Дата премьеры пока неизвестна, но есть немалая вероятность, что сезон начнется уже в Новый год. В таком случае ждать осталось всего ничего.

О сезоне до сих пор известно очень мало, а те крупицы, что известны, в единую картину не уложить. К примеру, Мэри Шелли может так и остаться слухом, а киберлюди могут оказаться не связаны с ней. По некоторым фото со съемок фанаты полагали, что в одной из исторических серий появится британская сестра милосердия Флоренс Найтингейл, но теперь неясно, как она во все это впишется. Ранее предполагалось, что королева Скитра появится в одной серии с джудунами, а не с Теслой. По сети до сих пор ходят слухи, что актриса Джемма Редгрейв вернется в сериал в роли Кейт Стюарт, но пока что оснований для этого мало.

К тому же серии порой меняются местами, а увиденное на съемках не обязательно доходит до экрана. К примеру, в прошлом сезоне на съемках серии «Оно забирает» был замечен зловещего вида монстр «Человек-веретено», с которым была связана целая сюжетная линия, но его вырезали на монтаже.

Остается только ждать. Наверняка в ближайшие недели начнут всплывать новые подробности. Может, мы даже узнаем дату премьеры раньше, чем сезон начнется! По трейлеру можно уверенно сказать, что истории выйдут весьма разнообразными, — будем надеяться, что и хорошими тоже.