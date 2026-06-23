«Клара и Солнце»: первый трейлер. Ортега играет робота в новом фильме Вайтити

Студия Sony опубликовала первый трейлер фантастической картины Тайки Вайтити «Клара и Солнце». Это экранизация книги Кадзуо Исигуро (лауреата Нобелевской премии),
По сюжету в будущем детям для социализации покупают «искусственных друзей» — человекоподобных роботов. Главная героиня Клара — такой робот, работающий на солнечных батареях. Её купили как подругу тяжело больной девочке Джози. Клара наивна и мало знает о мире, но пытается его познавать и помогать Джози.
В роли Клары — Дженна Ортега («Уэнсдей», «Битлджус Битлджус»), в роли Джози Миа Тария, а маму Джози играет Эми Адамс («Прибытие»).
Мир Фантастики
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