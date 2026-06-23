«Клара и Солнце»: первый трейлер. Ортега играет робота в новом фильме Вайтити

По сюжету в будущем детям для социализации покупают «искусственных друзей» — человекоподобных роботов. Главная героиня Клара — такой робот, работающий на солнечных батареях. Её купили как подругу тяжело больной девочке Джози. Клара наивна и мало знает о мире, но пытается его познавать и помогать Джози.