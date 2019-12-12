По данным Deadline, кинокомпания MGM запустила в производство ещё одну экранизацию романа Стивена Кинга. На этот раз внимание продюсеров привлёк хоррор 1989 года «Тёмная половина» (The Dark Half).
Адаптировать роман для экранизации и снимать картину будет Алекс Росс Перри, сценарист, продюсер и режиссёр музыкальной драмы с Элизабет Мосс «Её запах» 2018 года.
«Тёмная половина» рассказывает о писателе Тадеуше Бомонде из Касл-Рока, который в детстве пережил операцию по удалению опухоли мозга из-за внутриутробного поглощения близнеца. Бомонд становится популярным, но не за счёт произведений, опубликованных под своим именем, а за счёт псевдонима Джордж Старк, под которым он публикует мрачные детективы. Вскоре тайна псевдонима выходит наружу, Бомонд раскрывает альтер-эго и символически хоронит литературного двойника — однако тот вовсе не собирается покидать Бомонда.
В 1993 году «Тёмную половину» экранизировал мастер ужасов и живых мертвецов Джордж Ромеро — в его фильме главного героя сыграл Тимоти Хаттон. А Майкл Рукер исполнил роль шерифа. Картина провалилась в прокате — она собрала по миру 10 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов.
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