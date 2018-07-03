Композитор серии игр Heroes of Might and Magic Пол Ромеро впервые приезжает в Россию. Послушать живое исполнение давно выученных наизусть мелодий фанаты «Героев» смогут в пяти городах в сентябре. Скорее записывайте!

Москва: 12 и 13 сентября.

Санкт-Петербург: 11 и 20 сентября.

Красноярск: 15 сентября.

Новосибирск: 16 сентября.

Екатеринбург: 18 сентября.

В Москве композитор выступит со струнным оркестром и хором, в других городах — со струнным ансамблем. Кроме этого, организаторы также запланировали автограф-сессии.

Узнать дату и время проведения концертов в городах можно на сайте организаторов концерта. Но будьте бдительны, билеты на некоторые концерты уже распроданы.