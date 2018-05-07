Новый супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» показал практически всех ключевых персонажей Киновселенной Marvel. Режиссёры картины постарались уделить время всем и каждому дать свою крутую сцену или шутку. Кому-то выделили больше времени, а кому-то меньше.

Пользователь базы данных о фильмах IMDb под ником ninewheels0 посчитал, сколько минут показывали каждого героя. Поглядите:

  • Гамора (Зои Салдана) – 19:30
  • Тони Старк (Роберт Дауни-младший) и Тор (Крис Хемсворт) – 18 и 14:30 минут
  • Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) – 11 минут 30 секунд
  • Звёздный Лорд (Крис Пратт) – 10:15
  • Вижен (Пол Беттани) – 9:45 минут
  • Алая Ведьма (Элизабет Олсен) – 9 минут
  • Брюс Беннер (Марк Руффало) – 8:45 минут
  • Человек-паук (Том Холланд) – 7 минут 30 секунд
  • Стив Роджерс (Крис Эванс) – 6:45 минут
  • Ракета (Брэдли Купер) – 6 минут
  • Чёрная Вдова (Скарлетт Йоханссон) – 5 минут
  • Дракс (Дейв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф) – 4:45 минуты
  • Чёрная Пантера (Чедвик Боузман) 3:50 минут
  • Грут (Вин Дизель), Небула (Карен Гиллан), Окойе (Данай Гурира) и Локи (Том Хиддлстон) – 3:15 минуты
  • Баки Барнс (Себастьян Стэн) получил только 2 минуты
  • Шури (Летиша Райт), М’Баку (Уинстон Дьюк), Росс (Уильям Херт) и Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) 60 секунд
  • Мария Хилл (Коби Смалдерс), Хеймдалль (Идрис Эльба) и Коллекционер (Бенисио дель Торо) появляются на 45 секунд, а Нед Лидс (Джейкоб Баталон) — всего на 15 секунд

Немало времени уделили и злодеям!

  • Танос (Джош Бролин) – 29 минут
  • Эбони Моу — 4 минуты
  • Проксима Миднайт и Кул Обсидиан — 3:45
  • Корвус Глейв — 3:30

Так выходит, что шутки про «сольник Таноса» не такие уж и шутки — безумному титану уделили больше всего времени в фильме.

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