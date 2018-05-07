Новый супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» показал практически всех ключевых персонажей Киновселенной Marvel. Режиссёры картины постарались уделить время всем и каждому дать свою крутую сцену или шутку. Кому-то выделили больше времени, а кому-то меньше.
Пользователь базы данных о фильмах IMDb под ником ninewheels0 посчитал, сколько минут показывали каждого героя. Поглядите:
- Гамора (Зои Салдана) – 19:30
- Тони Старк (Роберт Дауни-младший) и Тор (Крис Хемсворт) – 18 и 14:30 минут
- Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) – 11 минут 30 секунд
- Звёздный Лорд (Крис Пратт) – 10:15
- Вижен (Пол Беттани) – 9:45 минут
- Алая Ведьма (Элизабет Олсен) – 9 минут
- Брюс Беннер (Марк Руффало) – 8:45 минут
- Человек-паук (Том Холланд) – 7 минут 30 секунд
- Стив Роджерс (Крис Эванс) – 6:45 минут
- Ракета (Брэдли Купер) – 6 минут
- Чёрная Вдова (Скарлетт Йоханссон) – 5 минут
- Дракс (Дейв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф) – 4:45 минуты
- Чёрная Пантера (Чедвик Боузман) 3:50 минут
- Грут (Вин Дизель), Небула (Карен Гиллан), Окойе (Данай Гурира) и Локи (Том Хиддлстон) – 3:15 минуты
- Баки Барнс (Себастьян Стэн) получил только 2 минуты
- Шури (Летиша Райт), М’Баку (Уинстон Дьюк), Росс (Уильям Херт) и Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) 60 секунд
- Мария Хилл (Коби Смалдерс), Хеймдалль (Идрис Эльба) и Коллекционер (Бенисио дель Торо) появляются на 45 секунд, а Нед Лидс (Джейкоб Баталон) — всего на 15 секунд
Немало времени уделили и злодеям!
- Танос (Джош Бролин) – 29 минут
- Эбони Моу — 4 минуты
- Проксима Миднайт и Кул Обсидиан — 3:45
- Корвус Глейв — 3:30
Так выходит, что шутки про «сольник Таноса» не такие уж и шутки — безумному титану уделили больше всего времени в фильме.
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