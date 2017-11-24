Не так давно успешно завершился ежегодный литературный конкурс «Новая детская книга», который проводит издательство «Росмэн». Многие лауреаты конкурса впоследствии становились звездами отечественного подросткового фэнтези: Наталья Щерба, Евгений Гаглоев, Екатерина Соболь… И вот стартовал новый, девятый сезон.

В конкурсе могут участвовать авторы и дизайнеры детских книг без ограничений

по возрасту и месту проживания. Победители определяются в трёх основных номинациях:

«Для тех, кому за шесть» (прозаические произведения для детей от 6 до 10 лет)

«Фэнтези. Мистика. Триллер» (прозаические произведения для детей от 10 до 16 лет)

«Дизайн детской книги PRO» (профессиональные авторские макеты разворотов и обложек книг для детей от 2 до 12 лет)

Все заявки принимаются через специальные формы на сайте конкурса.

Прием работ будет проходить с 22 ноября 2017 года по 8 апреля 2018 года включительно. 13 июня 2018 года будет объявлен лонг-лист конкурса, 2 июля появится и шорт-лист, куда войдут по 10 заявок из каждой номинации.

Оценивать работы будет авторитетное жюри, куда вошли писатели, художники и эксперты в области литературы и книжной графики, представители медиаиндустрии, а также ведущие сотрудники издательства «Росмэн». Среди членов жюри — писатель Олег Дивов, писатель и переводчик Наталия Осояну, главный библиограф Российской государственной детской библиотеки и редактор портала Bibliogid.ru Алексей Копейкин, главный редактор журнала «Лиза. Мой ребенок» Елена Гируцкая, а также редактор нашего книжного раздела Борис Невский. Тексты, прошедшие в финал конкурса, будут доступны и для читательского голосования.

Победители каждой из трех номинаций получат возможность опубликовать свою работу в издательстве «Росмэн» или проиллюстрировать будущую книгу. А журнал «Мир фантастики», как и в прошлом сезоне, вручит лучшей фэнтези-книге свой специальный приз.