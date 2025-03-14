«Коносуба» получит продолжение

Аниме «Коносуба» (или «Да благословят боги этот прекрасный мир») получит
продолжение, о чем сообщил в официальном X-аккаунте авторы шоу вместе с коротким тизером.
Будет ли это полнометражный формат или новый сезон, пока неизвестно. Даты выхода тоже пока нет.
Третий и последний на данный момент сезон вышел в 2024 году после семилетнего перерыва. Его действия разворачиваются после событий полнометражки «Этот замечательный мир! Багровая легенда» 2019 года.
Наш обзор третьего сезона «Коносубы»
можно найти по ссылке
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