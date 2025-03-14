«Коносуба» получит продолжение





Будет ли это полнометражный формат или новый сезон, пока неизвестно. Даты выхода тоже пока нет.





Третий и последний на данный момент сезон вышел в 2024 году после семилетнего перерыва. Его действия разворачиваются после событий полнометражки «Этот замечательный мир! Багровая легенда» 2019 года.





«Коносубы» можно найти Наш обзор третьего сезонаможно найти по ссылке