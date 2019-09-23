«Королевство больше не безопасно»: второй трейлер «Холодного сердца 2»

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Disney выпустила второй большой трейлер мультфильма «Холодное сердце 2». Ролик рассказывает о загадочном королевстве из прошлого, куда предстоит отправиться сёстрам, чтобы справиться с опасностью, нависшей над Эренделлом.

Оригинал

Дубляж

Синопсис:

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

В российском прокате с 28 ноября.

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