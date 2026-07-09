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«Легенда о Белом драконе»: трейлер фанатского фильма, снятого на краудфандинг

Кот-император
9 июля 10:02
759
1 минута на чтение
Независимая студия Well Go USA Entertainment выпустила трейлер супергеройского фильма о единоборствах «Белый дракон». В этом фильме воссоединились актёры старого сериала «Могучие рейнджеры» — Джейсон Дэвид Фрэнк, Джейсон Фонт, Серина Винсент и Киара Ханна. Для сыгравшего главную роль Фрэнка этот фильм стал последним в жизни — актёр умер в 2022 году, из-за чего работа над фильмом затянулась. Ещё в одной роли появится знаменитый каратист и каскадёр Марк Дакаскос.
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Фильм напоминает фанфик по «Могучим рейнджерам», перенесённый в другую вслеенную. По сюжету, в некоем фантастическом мире суперсильные герои долго защищали свой город, но потерпели неудачу. Город разрушен, герои опозорены и ушли в изгнание. Спустя много лет один из них, владеющий силой кристалла Белого Дракона, возвращается в город, чтобы очистить своё имя. А тут его уже ждёт кровный мститель.
Фильм был снят при помощи краудфандинга на Kickstarter, где создатели собрали 500 тысяч долларов. Его премьера планировалась ещё в 2024 году (мы тогда писали про этот фильм), но в итоге состоится 28 августа 2026 года.

Наверняка будет лучше, чем это:

«Могучие рейнджеры»: поддельные ёлочные игрушки

Александр Стрепетилов

25.03.2017

12844

Неубедительная подростковая драма, в которой роботам отводится преступно мало места.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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