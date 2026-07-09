«Легенда о Белом драконе»: трейлер фанатского фильма, снятого на краудфандинг

Фильм напоминает фанфик по «Могучим рейнджерам», перенесённый в другую вслеенную. По сюжету, в некоем фантастическом мире суперсильные герои долго защищали свой город, но потерпели неудачу. Город разрушен, герои опозорены и ушли в изгнание. Спустя много лет один из них, владеющий силой кристалла Белого Дракона, возвращается в город, чтобы очистить своё имя. А тут его уже ждёт кровный мститель.