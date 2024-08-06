Какие фильмы смотреть в сентябре 2024? Мировые премьеры: Бёртон, Коппола и Трансформеры

Не все фильмы выходят в нашей стране, и, к сожалению, иногда мимо российского проката пролетают интересные мировые премьеры. Но это не значит, что их нельзя посмотреть — в параллельном прокате, онлайн-кинотеатрах, стримингах, ближнем зарубежье или бухте флибустьеров. Тем более, что у многих новинок есть русские трейлеры, а значит, будет и дубляж. В этом месяце возвращаются Тим Бёртон со своими призраками, юные Трансформеры, пожилые Могучие рейнджеры и неубиваемый покойник — подростковые антиутопии. А ещё народу наконец покажут самый скандальный долгострой десятилетия, и это как минимум интересно.

А в России что показывают? Какие фильмы смотреть в сентябре 2024 в кино? Хеллбой или Джеки Чан? Кот-император 28.08.2024 5169 Китайские новинки, инди-эксперименты и глупые комедии.

Битлджус Битлджус

Beetlejuice Beetlejuice

Когда? 6 сентября 2024 в США.

Что? Чёрная мистическая комедия, продолжение «Битлджуса» от ? Чёрная мистическая комедия, продолжение «Битлджуса» от Тима Бёртона

О чём? После смерти отца семейство Дитц возвращается в старый добрый особняк с привидениями. У Лидии теперь есть дочь — юная бунтарка Астрид. Она не слушает нудные поучения бумеров вроде «не буди нечистую силу» и ненароком возвращает к жизни демона-экзорциста Битлджуса.

Чего ждём? Возвращения старого доброго Бёртона, его старой команды и кое-кого из новой. Всё как сорок лет назад: Тим в режиссёрском кресле, Майкл Китон снова играет Битлджуса, Вайнона Райдер — Лидию, Кэтрин О’Хара — её мамашу Делию. В роли Астрид — новая любимица Бёртона, Дженна Ортега, она же Возвращения старого доброго Бёртона, его старой команды и кое-кого из новой. Всё как сорок лет назад: Тим в режиссёрском кресле, Майкл Китон снова играет Битлджуса, Вайнона Райдер — Лидию, Кэтрин О’Хара — её мамашу Делию. В роли Астрид — новая любимица Бёртона, Дженна Ортега, она же Уэнсдей из одноимённого сериала . А ещё в каких-то образах появятся Уиллем Дефо, Моника Белуччи и Денни ДеВито.

Из всех «легасиквелов» классики 1980-х, снятых за последнее время, этот меньше всего кажется попыткой выдоить денег (ну, серьёзно, не настолько уж «Битлджус» популярен) и больше — просто капустником ветеранов, которые захотели тряхнуть стариной. Бёртон хвастается, что избегал компьютерной графики, по максимуму использовал практические спецэффекты и кукол, чтобы актёрам было с чем взаимодействовать на площадке. Поэтому если вы считаете, что в новом веке Главный Гот Голливуда слишком увлёкся дорогими блокбастерами с графоном, и соскучились по его наивному старому стилю — не пропустите.

Мегалополис

Megalopolis

Когда? 27 сентября 2024 в США.

Что? Арт-утопия от Фрэнсиса Форда Копполы.

О чём? Футуристическая фантазия на тему эпизода древнеримской истории — заговора Катилины. Нью-Йорк разрушен катастрофой. Гениальный архитектор Цезарь Катилина хочет перестроить его и превратить в утопический город будущего. Но ему мешает коварный мэр Цицерон, в дочь которого влюбился Катилина.

Чего ждём? Некогда это был легендарный долгострой, который великий Коппола разрабатывал 40 лет и в итоге снял на личные миллионы. А теперь — столь же легендарное «кино не для всех», окружённое скандалами. Фильм уже показали на кинофестивалях, обсудили в прессе, поругали за трейлер с фейковыми цитатами критиков, выдуманными нейросетью. Но, как ни странно, только сейчас он наконец попадёт в широкий прокат и простые зрители смогут оценить, о чём же мечтал все эти годы режиссёр «Крёстного отца».

Судя по отзывам, это странное, неправильное и необычное кино, от которого даже видавшие виды критики хватаются за голову в недоумении: «Что я только что посмотрел?». Впрочем, некоторые хвалят игру Адама Драйвера и Шайи Лабафа. Уже второй раз Адам помог воплотить в жизнь «великий неснятый фильм» — несколько лет назад так вышло с «Дон Кихотом» Терри Гиллиама . Эдак и до «Хребтов безумия» доберётся!

Трансформеры: Начало

Transformers One

Когда? 20 сентября в США.

Что? Фантастический мультбоевик, предыстория «Трансформеров».

О чём? Оптимус Прайм и Мегатрон не всегда были вождями целых народов и заклятыми врагами. Когда-то на родной планете Кибертрон они были простыми роботами-подростками, слыли неудачниками, зато считали друг друга почти что братьями. И больше всего на свете они хотели научиться трансформироваться.

Чего ждём? «Трансформеров» в чистом виде, без людишек. С режиссёром « «Трансформеров» в чистом виде, без людишек. С режиссёром « Истории игрушек 4 » вместо Майкла Бэя (но при его участии — он продюсирует всё, что выходит в этой серии). С кучей голливудских звёзд на английской озвучке, от Хемсворта и Йоханссон до Бушеми и Фишбёрна. А вот привычных Питера Каллена и Хьюго Уивинга на сей раз не позвали, потому что Оптимус и Мегатрон ещё робо-юноши и даже носят другие имена.

Судя по трейлеру, мультфильм получился ненамного серьёзнее блокбастеров Бэя. Это почти детская фантастика с наивным сюжетом, простеньким юморком, гэгами про падения, смешными перепалками, а для фанатов постарше есть только гора отсылок и знакомых персонажей. Но в виде мультика всё это смотрится как-то органичнее, чем в «живом» кино.

Дикий робот

The Wild Robot

Когда? 27 сентября 2024 в США.

Что? Мультфильм, НФ-сказка.

О чём? Корпорация потеряла несколько роботов при перевозке. Роз — одна из них. Она приходит в себя на необитаемом острове, ничего не помнит и не понимает. Чтобы выжить, ей придётся найти с местными животными общий язык — в том числе буквально.

Чего ждём? «Дикого робота» снял для студии DreamWorks Крис Сандерс, режиссёр первого «Как приручить дракона» и соавтор сценария «Короля Льва» и «Аладдина». Но больше всего трейлер напоминает о мультике, над которым Сандерс не работал: «ВАЛЛ-И». Милый одинокий робот исследует мир и в конце концов пытается помочь его обитателям. Выглядит это довольно красиво — эдакое сочетание стилизации под акварель с киберпанковой эстетикой «ай-всё». И в целом трейлеры настраивают на душевное кино для всей семьи.

В дайджест мы вставили первый трейлер, потому что второй спойлерит мультфильм чуть ли не до финала. Если хотите, посмотрите его , но мы предупреждали.

Уродина

Uglies

Когда? 13 сентября 2024 на Netflix.

Что? Подростковая антиутопия. Экранизация книги Скотта Вестерфельда.

О чём? В мрачном будущем всех людей в 16 лет подвергают операции, превращающей их в идеальных красавцев. До тех пор подростки, даже нормально выглядящие, считаются «уродинами». Но существуют бунтари, которые не даются в лапы хирургам, сбегают и борются за естественность. Девушку Талли заставляют внедриться к беглецам и шпионить, иначе её саму лишат права на операцию.

Чего ждём? Примерно того же, что в « Примерно того же, что в « Дивергенте », «Посвящённом» и других подобных историях про ритуалы взросления в мире после апокалипсиса. Общество антиутопии несправедливо и построено на бредовых правилах, подростки бунтуют против этого, а в нашем случае — ещё и против искусственных стандартов гламурной красоты (даже жаль, что гримёры не додумались сделать всем «красавцам» печально известные огромные губы). Посыл правильный, но в остальном «Уродина» вряд ли удивит того, кто уже видел хотя бы пару таких фильмов.

Петля времени

Omni Loop

Когда? 20 сентября в США.

О чём? У физика Зои в груди растёт нечто вроде чёрной дыры. Врачи говорят, жить ей осталось всего неделю. Но у неё есть таблетка, переносящая назад во времени, так что Зоя проживает эту неделю снова и снова, как У физика Зои в груди растёт нечто вроде чёрной дыры. Врачи говорят, жить ей осталось всего неделю. Но у неё есть таблетка, переносящая назад во времени, так что Зоя проживает эту неделю снова и снова, как День сурка . И так — пока не найдёт, как себя спасти. А для этого Зое надо убедить гениальную студентку Полу помочь ей.

Чего ждём? Ироничное кино без особых спецэффектов, которое держится на юморе и актёрской игре. Хорошее, судя по 100% одобрения на «Томатах». Критики хвалят научный подход к решению проблем, духоподъёмный настрой и свежий взгляд на избитую тему петли времени (кстати, кто дал фильму настолько банальное русское название, если у него даже нет прокатчика?!). Но отмечают, что собственно фантастики могло быть и побольше.

Легенда о Белом Драконе

Legend of the White Dragon

Когда? 4 сентября 2024 в США.

Что? Фантастический боевик с элементами единоборств.

О чём? В некоем фантастическом мире суперсильные герои долго защищали свой город, но потерпели неудачу. Город разрушен, герои опозорены и ушли в изгнание. Спустя много лет один из них, владеющий силой кристалла Белого Дракона, возвращается в город, чтобы очистить своё имя. А тут его уже ждёт кровный мститель.

Чего ждём? По сути, фанатский фильм, вдохновлённый «Могучими рейнджерами». Дело происходит в другой вселенной, герои носят другие имена, но играет их сплошь актёрская команда из этой франшизы. В главной (и последней перед смертью) роли Белого Дракона снялся Джейсон Дэвид Фрэнк — Белый Рейнджер из сериала 1990-х. Среди прочих актёров — сплошь мастера боевых искусств, в том числе неубиваемый Марк Дакаскос.

«Фанатский» фильм ещё и потому, что снят на деньги поклонников. Режиссёр Аарон Шёнке, уже сделавший несколько фанатских короткометражек про Бэтмена, собрал бюджет в 500 тысяч долларов на краудфандинге. Это, конечно, гроши по меркам Голливуда, и спецэффекты в трейлере выглядят скромно, но экшен-сцены может вытянуть грамотная постановка драк. Независимой компании Шёнке удалось даже продать фильм в кинотеатры, что можно заранее считать историей успеха.

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