Какие фильмы смотреть в сентябре 2024? Мировые премьеры: Бёртон, Коппола и Трансформеры

Не все фильмы выходят в нашей стране, и, к сожалению, иногда мимо российского проката пролетают интересные мировые премьеры. Но это не значит, что их нельзя посмотреть — в параллельном прокате, онлайн-кинотеатрах, стримингах, ближнем зарубежье или бухте флибустьеров. Тем более, что у многих новинок есть русские трейлеры, а значит, будет и дубляж.
В этом месяце возвращаются Тим Бёртон со своими призраками, юные Трансформеры, пожилые Могучие рейнджеры и неубиваемый покойник — подростковые антиутопии. А ещё народу наконец покажут самый скандальный долгострой десятилетия, и это как минимум интересно.
Битлджус Битлджус
Когда? 6 сентября 2024 в США.
Что
? Чёрная мистическая комедия, продолжение «Битлджуса» от Тима Бёртона
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О чём? После смерти отца семейство Дитц возвращается в старый добрый особняк с привидениями. У Лидии теперь есть дочь — юная бунтарка Астрид. Она не слушает нудные поучения бумеров вроде «не буди нечистую силу» и ненароком возвращает к жизни демона-экзорциста Битлджуса.
Чего ждём? Возвращения старого доброго Бёртона, его старой команды и кое-кого из новой. Всё как сорок лет назад: Тим в режиссёрском кресле, Майкл Китон снова играет Битлджуса, Вайнона Райдер — Лидию, Кэтрин О’Хара — её мамашу Делию. В роли Астрид — новая любимица Бёртона, Дженна Ортега, она же Уэнсдей из одноимённого сериала. А ещё в каких-то образах появятся Уиллем Дефо, Моника Белуччи и Денни ДеВито.
Из всех «легасиквелов» классики 1980-х, снятых за последнее время, этот меньше всего кажется попыткой выдоить денег (ну, серьёзно, не настолько уж «Битлджус» популярен) и больше — просто капустником ветеранов, которые захотели тряхнуть стариной. Бёртон хвастается, что избегал компьютерной графики, по максимуму использовал практические спецэффекты и кукол, чтобы актёрам было с чем взаимодействовать на площадке. Поэтому если вы считаете, что в новом веке Главный Гот Голливуда слишком увлёкся дорогими блокбастерами с графоном, и соскучились по его наивному старому стилю — не пропустите.
Мегалополис
Когда? 27 сентября 2024 в США.
Что? Арт-утопия от Фрэнсиса Форда Копполы.
О чём? Футуристическая фантазия на тему эпизода древнеримской истории — заговора Катилины. Нью-Йорк разрушен катастрофой. Гениальный архитектор Цезарь Катилина хочет перестроить его и превратить в утопический город будущего. Но ему мешает коварный мэр Цицерон, в дочь которого влюбился Катилина.
Чего ждём? Некогда это был легендарный долгострой, который великий Коппола разрабатывал 40 лет и в итоге снял на личные миллионы. А теперь — столь же легендарное «кино не для всех», окружённое скандалами. Фильм уже показали на кинофестивалях, обсудили в прессе, поругали за трейлер с фейковыми цитатами критиков, выдуманными нейросетью. Но, как ни странно, только сейчас он наконец попадёт в широкий прокат и простые зрители смогут оценить, о чём же мечтал все эти годы режиссёр «Крёстного отца».
Судя по отзывам, это странное, неправильное и необычное кино, от которого даже видавшие виды критики хватаются за голову в недоумении: «Что я только что посмотрел?». Впрочем, некоторые хвалят игру Адама Драйвера и Шайи Лабафа. Уже второй раз Адам помог воплотить в жизнь «великий неснятый фильм» — несколько лет назад так вышло с «Дон Кихотом» Терри Гиллиама. Эдак и до «Хребтов безумия» доберётся!
Трансформеры: Начало
Когда? 20 сентября в США.
Что? Фантастический мультбоевик, предыстория «Трансформеров».
О чём? Оптимус Прайм и Мегатрон не всегда были вождями целых народов и заклятыми врагами. Когда-то на родной планете Кибертрон они были простыми роботами-подростками, слыли неудачниками, зато считали друг друга почти что братьями. И больше всего на свете они хотели научиться трансформироваться.
Чего ждём? «Трансформеров» в чистом виде, без людишек. С режиссёром «Истории игрушек 4» вместо Майкла Бэя (но при его участии — он продюсирует всё, что выходит в этой серии). С кучей голливудских звёзд на английской озвучке, от Хемсворта и Йоханссон до Бушеми и Фишбёрна. А вот привычных Питера Каллена и Хьюго Уивинга на сей раз не позвали, потому что Оптимус и Мегатрон ещё робо-юноши и даже носят другие имена.
Судя по трейлеру, мультфильм получился ненамного серьёзнее блокбастеров Бэя. Это почти детская фантастика с наивным сюжетом, простеньким юморком, гэгами про падения, смешными перепалками, а для фанатов постарше есть только гора отсылок и знакомых персонажей. Но в виде мультика всё это смотрится как-то органичнее, чем в «живом» кино.
Дикий робот
Когда? 27 сентября 2024 в США.
Что? Мультфильм, НФ-сказка.
О чём? Корпорация потеряла несколько роботов при перевозке. Роз — одна из них. Она приходит в себя на необитаемом острове, ничего не помнит и не понимает. Чтобы выжить, ей придётся найти с местными животными общий язык — в том числе буквально.
Чего ждём? «Дикого робота» снял для студии DreamWorks Крис Сандерс, режиссёр первого «Как приручить дракона» и соавтор сценария «Короля Льва» и «Аладдина». Но больше всего трейлер напоминает о мультике, над которым Сандерс не работал: «ВАЛЛ-И». Милый одинокий робот исследует мир и в конце концов пытается помочь его обитателям. Выглядит это довольно красиво — эдакое сочетание стилизации под акварель с киберпанковой эстетикой «ай-всё». И в целом трейлеры настраивают на душевное кино для всей семьи.
В дайджест мы вставили первый трейлер, потому что второй спойлерит мультфильм чуть ли не до финала. Если хотите, посмотрите его, но мы предупреждали.
Уродина
Когда? 13 сентября 2024 на Netflix.
Что? Подростковая антиутопия. Экранизация книги Скотта Вестерфельда.
О чём? В мрачном будущем всех людей в 16 лет подвергают операции, превращающей их в идеальных красавцев. До тех пор подростки, даже нормально выглядящие, считаются «уродинами». Но существуют бунтари, которые не даются в лапы хирургам, сбегают и борются за естественность. Девушку Талли заставляют внедриться к беглецам и шпионить, иначе её саму лишат права на операцию.
Чего ждём? Примерно того же, что в «Дивергенте», «Посвящённом» и других подобных историях про ритуалы взросления в мире после апокалипсиса. Общество антиутопии несправедливо и построено на бредовых правилах, подростки бунтуют против этого, а в нашем случае — ещё и против искусственных стандартов гламурной красоты (даже жаль, что гримёры не додумались сделать всем «красавцам» печально известные огромные губы). Посыл правильный, но в остальном «Уродина» вряд ли удивит того, кто уже видел хотя бы пару таких фильмов.
Петля времени
Когда? 20 сентября в США.
О чём? У физика Зои в груди растёт нечто вроде чёрной дыры. Врачи говорят, жить ей осталось всего неделю. Но у неё есть таблетка, переносящая назад во времени, так что Зоя проживает эту неделю снова и снова, как День сурка. И так — пока не найдёт, как себя спасти. А для этого Зое надо убедить гениальную студентку Полу помочь ей.
Чего ждём? Ироничное кино без особых спецэффектов, которое держится на юморе и актёрской игре. Хорошее, судя по 100% одобрения на «Томатах». Критики хвалят научный подход к решению проблем, духоподъёмный настрой и свежий взгляд на избитую тему петли времени (кстати, кто дал фильму настолько банальное русское название, если у него даже нет прокатчика?!). Но отмечают, что собственно фантастики могло быть и побольше.
Легенда о Белом Драконе
Legend of the White Dragon
Когда? 4 сентября 2024 в США.
Что? Фантастический боевик с элементами единоборств.
О чём? В некоем фантастическом мире суперсильные герои долго защищали свой город, но потерпели неудачу. Город разрушен, герои опозорены и ушли в изгнание. Спустя много лет один из них, владеющий силой кристалла Белого Дракона, возвращается в город, чтобы очистить своё имя. А тут его уже ждёт кровный мститель.
Чего ждём? По сути, фанатский фильм, вдохновлённый «Могучими рейнджерами». Дело происходит в другой вселенной, герои носят другие имена, но играет их сплошь актёрская команда из этой франшизы. В главной (и последней перед смертью) роли Белого Дракона снялся Джейсон Дэвид Фрэнк — Белый Рейнджер из сериала 1990-х. Среди прочих актёров — сплошь мастера боевых искусств, в том числе неубиваемый Марк Дакаскос.
«Фанатский» фильм ещё и потому, что снят на деньги поклонников. Режиссёр Аарон Шёнке, уже сделавший несколько фанатских короткометражек про Бэтмена, собрал бюджет в 500 тысяч долларов на краудфандинге. Это, конечно, гроши по меркам Голливуда, и спецэффекты в трейлере выглядят скромно, но экшен-сцены может вытянуть грамотная постановка драк. Независимой компании Шёнке удалось даже продать фильм в кинотеатры, что можно заранее считать историей успеха.
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Emperor of catkind.
I are controls the spice, I are controls the Universe.