Какие фильмы смотреть в сентябре 2024 в кино? Хеллбой или Джеки Чан?

В этом сентябре в российских кинотеатрах, на первый взгляд, много фантастических премьер — но мало действительно значимых. Чуть-чуть китайских новинок с Джеки Чаном и без, пара инди-экспериментов, как всегда — гора ужастиков (не будем перечислять их все). И новый Хеллбой, о существовании которого мы чуть не забыли. Даты премьер мы берём из баз данных в интернете. Прокатчик может отложить выход фильма, и такое случается часто — в этом месяце у нас тоже есть перенос с августа. О главных мировых премьерах мы расскажем во второй части подборки.

Хеллбой: Проклятие Горбуна

Hellboy: The Crooked Man

Когда? 19 сентября 2024

Что? Мистические ужасы. Экранизация Мистические ужасы. Экранизация комиксов о Хеллбое , а конкретно — 10-го тома «Скрюченный человек и другие истории».

О чём? О Хеллбое — демоне из ада, воспитанном людьми и ставшем борцом с нечистью. На сей раз герой расследует дело о заколдованной деревушке и злых ведьмах в Аппалачских горах. И сталкивается с демоном по кличке Горбун, который как-то связан с его происхождением. Горбуна даже играет тот же актёр, что и профессора Брума, приёмного отца Хеллбоя.

Чего ждём? По предыдущим трём фильмам все привыкли воспринимать «Хеллбоя» как супергеройское фэнтези, где демон бьёт морды демонам. Но «Горбун», что комикс, что фильм — это мистический хоррор про пуританские уголки старой Америки. Судя по трейлеру, в этом фильм верен первоисточнику: нас может ждать очень точная экранизация. Вот только оценят это лишь ярые поклонники комиксов Майка Миньолы. А зрителей, которым нравились предыдущие фильмы про Хеллбоя, видимо, ждёт облом.

Дело в том, что после провала фильма 2019 года киноконцерн Lionsgate отказался от франшизы, а новые владельцы не стали рисковать и сняли кино с бюджетом всего 20 миллионов долларов. Кроме собственно Хеллбоя, фильм никак не связан ни с дилогией Гильермо дель Торо, ни с версией Нила Маршалла. «Проклятие Горбуна» поставил Брайан Тейлор, чья лучшая работа — постановка нескольких эпизодов сериала «Хэппи!», но к нашему случаю ближе его второй «Призрачный гонщик». Крупных звёзд в фильме нет — краснокожего демона сыграл Джек Кеси (Боливар из сериала «Штамм»). В общем, из мира дорогих фэнтези-блокбастеров с крутым экшеном, графикой и известными актёрами «Хеллбой» улетел в ужастики категории «Б».

Ускорение

Slingshot

Когда? 5 сентября 2024

Что? Научная фантастика.

О чём? О космической экспедиции к Титану, спутнику Сатурна. «Праща» из оригинального названия — это манёвр, позволяющий аппаратам разгоняться при помощи гравитации массивного небесного тела, в нашем случае — Юпитера. Экипаж из троих космонавтов провёл в анабиозе два года, а когда очнулся — оказалось, что экспедиция идёт не по плану. Юпитер норовит выкинуть их совсем не в ту сторону, на корабле что-то ломается, а от долгой гибернации у героев едет крыша.

Чего ждём? Среднебюджетную твёрдую научную фантастику с замахом на психологический триллер. Поставил «Ускорение» Микаэль Хофстрём, режиссёр неплохого ужастика «1408», главного героя сыграл Кейси Аффлек, а в роли капитана сам Морфеус — Лоуренс Фишбёрн. Рецензий пока немного, и оценки в них средние: хвалят актёров, напряжённую атмосферу и финальный твист, но отмечают, что всё это опытные зрители уже видели сто раз.

Субстанция

The Substance

Когда? 19 сентября 2024

Что? Арт-драма, боди-хоррор.

О чём? Актрисе и телеведущей Элизабет Спаркл уже за 50, она теряет славу и работу. Чтобы вернуть себе молодость, она принимает экспериментальную «субстанцию» — и не просто омолаживается, а на время превращается в другую юную женщину по имени Сью. Но как известно, играть в богов — плохо: героиню ждёт раздвоение личности и вражда между двумя телами.

Чего ждём? Арт-кино, получившее Каннскую золотую ветвь за сценарий! «Субстанцию» называют феминистским боди-хоррором, который жестоко исследует отношение женщин к своему телу и возрасту. Но в первую очередь интригует, что кино красивое, жуткое и странное одновременно. Особенно хвалят игру Деми Мур, которая не побоялась показать себя стареющей — за эту роль ей сулят кучу наград.

Легенда

Chuan shuo

Когда? 12 сентября 2024

Что? Китайское историко-фэнтезийное приключение. С Джеки Чаном!

О чём? Молодой археолог и его пожилой наставник в видениях переносятся в древний Китай, где они отважные воители. Следуя своим снам, они находят в глубине ледника древний храм, которым, как и столетия назад, пытаются завладеть злодеи.

Чего ждём? Если вам кажется, что вы уже видели такой фильм, причём именно с Джеки Чаном — это не дежа вю. По сюжету и даже названию «Легенда» напоминает фильм «Миф» 2005 года, где персонаж Джеки тоже был археологом и проваливался в свою прошлую жизнь древнего воина. Новую картину подают как продолжение «Мифа», но не сюжетное, а скорее духовное: у героя Чана другое имя, и прежние события он не вспоминает. Причём у «Мифа» уже был прямой сиквел, который в России — оцените иронию! — выдавали за продолжение другого хита, «Доспехов бога». В хитросплетениях китайских франшиз сам Чан ногу сломит.

Трейлер «Легенды» подаёт её со всей серьёзностью и представляет героя Чана как одного из главных. Но, судя по отзывам китайских зрителей в Сети, Джеки тут скорее приманка. Возраст уже не позволяет ему тащить весь фильм на себе, так что в сценах в прошлом его героя омолодили на компьютере, а основные приключения выпадают на долю молодёжи. Сюжет называют глуповатым — некоторые советуют воспринимать фильм как комедию, чтобы не разбивать себе лоб, а получать удовольствие.

Миссия: Чужой

Xing men shen yuan

Когда? 12 сентября 2024

Что? Космическая опера, боевик.

О чём? Звездолёт перевозит опасных преступников и генно-модифицированное чудовище, способное становиться невидимым. Что может пойти не так, если первые доберутся до второго? Особенно в момент, когда корабль застрянет при переходе через врата с воодушевляющим названием Звёздная Бездна.

Чего ждём? Конечно, этот китайский фильм не имеет отношения к серии «Чужой» — в оригинале он называется «Звёздная бездна». Но прокатчики, переименовавшие фильм и выпустившие его вскоре после премьеры « Ромула », похоже, надеются, что мы запутаемся. Даже на постер подрисовали хвост ксеноморфа, хотя в трейлере чудище выглядит совсем иначе.

Что до самой «Звёздной бездны», по трейлеру видно, что это «би-муви», снятое в павильоне и подходящее скорее для стриминга, чем для большого экрана. Тем не менее такой фильм вполне может развлечь многочисленными сценами драк и карикатурными образами персонажей в духе сериалов SyFy. Первые оценки на киносайтах у него на удивление неплохие.

Последний день Земли

Survivre

Когда? 26 сентября 2024

Что? Фильм-катастрофа, апокалипсис. Не путать с другим французским фильмом Le dernier voyage: он выходил в России в 2021-м под тем же названием.

О чём? Семья плавала в море на яхте, как вдруг вода взяла и исчезла. Волны затопили сушу, морское дно обнажилось, а из расселин полезли злобные крабы.

Чего ждём? Идея показать, как высыхают моря и люди выживают на дне, звучит интересно — она могла бы стать основой для миросокрушающего блокбастера в духе Эммериха. Однако, судя по трейлеру и отзывам, глобальное влияние апокалипсиса нам не покажут. Это приключения только одной семьи, которые служат аллегорией глобального потепления.

Конечно, людям, ждущим в кино хоть какого-то научного реализма, фильм категорически противопоказан. От слов о том, что из-за инверсии магнитного поля поменялись местами не север и юг в компасе, а вода и суша , уши вянут уже в трейлере.

Лучшим игрокам приготовиться

Game On

Когда? 12 сентября 2024

Что? Фантастическая комедия.

О чём? Майки — заядлый геймер, помешанный на соревновательных играх, и все его друзья — тоже геймеры. Однажды их похищает правительственная организация, чтобы задействовать в секретной миссии. Дело в том, что ИИ восстал и каким-то образом превратил наш мир в игру. Победить его могут только лучшие игроки.

Чего ждём? фильму и книге «Первому игроку приготовиться» это кино отношения не имеет. А вот к «Пикселям» Криса Коламбуса — самое прямое: это, по сути, их бюджетный ремейк. Без голливудских звёзд, без цитирования классических игр 1980-х, но в остальном отличий нет ни в сюжете, ни в непритязательном юморке. Снят фильм, как ни странно, в Голландии, хотя место действия и пытаются стилизовать под США, и даже чернокожий актёр, играющий генерала, родился в Амстердаме.

Тайна планеты роботов

Mianhua Tang he Yunduo Mama 1 bao bei xin ji hua

Когда? 12 сентября 2024

Что? Детский фантастический мультфильм.

О чём? Мама девочки Зефирки работает на фабрике, где создают роботов. Стоило малютке попросить, и инженеры сделали ей милого доброго робота-друга по кличке Джелли. Но злодейка с помощью вируса заставила роботов восстать — и Джелли в том числе. Теперь остановить его может только маленькая хозяйка.

Чего ждём? «Тайна планеты роботов» — полнометражка по малоизвестной у нас китайской франшизе «Зефирка и мама Облачко», в основе которой — рисованный мультсериал. Как и он, мультфильм рассчитан в первую очередь на маленьких зрителей, рейтинг 6+ кажется даже завышенным. Создатели явно вдохновлялись диснеевским «Городом героев»: прототипом пухлого и мягкого Джелли наверняка был надувной робот Бэймакс.

Маме снова 17

Когда? 19 сентября 2024

Что? Российская попаданческая комедия.

О чём? 36-летняя Ольга, мать подростка и директор школы, становится 17-летней — не физически, а умственно. По сути, в её тело переселяется она же, но из молодости, из того дня, когда попросила у ведьмы средство от беременности. Незрелая девчонка вынуждена привыкать к роли руководителя и матери.

Чего ждём? История не такая уж фантастическая. Подобные случаи бывают в реальности, только они объясняются не ведьмами и путешествием во времени, а потерей памяти о половине жизни (и это, конечно, не смешно). Создателей можно похвалить за оригинальную завязку: по названию казалось, что героиня стандартно попадёт в молодость, а не наоборот. Но в остальном, судя по трейлеру, фильм собрал все штампы комедий «для девочек»: истерики, дискотеки, глупость и гламур.

P.S. А это точно выйдет?

Ещё у нескольких фантастических и фэнтезийных фильмов на киносайтах значится сентябрьская дата премьеры в России. Но у них до сих пор нет дублированных трейлеров, а это, как правило, значит, что релиз перенесут минимум на месяц.

В тумане (Talchul: peurojekteu sailleonseu) — корейский фильм ужасов про мутантов-убийц.

Мой сосед — пришелец (Ayalaan) — индийская комедия о дружбе с маленьким головастым инопланетянином.

Робин Гуд и хранители леса (Robin and the Hoods) — сказка в духе «Моста в Терабитию», где вся фантастика происходит в воображении детей.

Охотница за временем (Timestalker) — ироничная мелодрама о нескольких жизнях женщины, которая каждый раз гибнет из-за одного и того же возлюбленного.

Зачётная принцесса (Chantal im Märchenland) — сказка для девочек о блогерше, которая попала в сказочный мир и стала принцессой.

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