Потрясающие новости от команды короткометражного фильма «Магия превыше всего». Российский фан-проект покажут на главном гик-фестивале мира — Комик Коне в Сан-Диего! Об этом рассказали представители «Магии превыше всего» в своём пресс-релизе.

Это первый российский проект такого формата, сделанный руками фанатов и для фанатов на свои собственные деньги без участия крупных студий и поддержки государства, который поедет на Comic-Con — и лишь один из немногих российских фильмов за всю историю, отобранных организаторами для показа на конвенции. Из пресс-релиза

«Магия превыше всего» была вдохновлена вселенной Джоан Роулинг. Короткометражка показывает волшебное сообщество современной России, в частности, сотрудников организации Верховного Ведомства Магии и Чародейства. Волшебники скрывают свой дар от простых людей, из-за чего между магами и немагами постоянно вспыхивают конфликты. Одному такому противостоянию и посвящён сюжет фильма.

«Магию превыше всего» до сих пор не выложили в Сеть, поскольку создатели показывают фильм на разных фестивалях популярной культуры. Посмотреть короткометражку можно было либо на специальных показах в Москве, либо на конвентах «Старкон» (Санкт-Петербург), ANIMAU (Уфа), «Конверсия» (Томск), PopCorn (Новосибирск), PANICOMIX (Пермь) и «Грифон» (Ярославль). До этого «Магию» показали в Тель-Авиве (Израиль), а до конца лета планируются показы в Беларуси, Украине, Японии и Литве.

Нам уже довелось посмотреть короткометражку, и мы считаем, что «Гарри Поттер по-русски удался!».

Актёры отлично справляются со своими ролями, их героям веришь. Диалоги звучат уверенно — пройтись аудиоредактором хочется разве что в паре мест. Слабее получились сцены с массовкой: смотрятся они уж больно наивно и наигранно, с претензией на Битву за Хогвартс. Но это уже придирки — проект всё-таки некоммерческий.

А не так давно к нам на стрим заглянули режиссёр Екатерина Краснер и актёр Иван Забелин! Поговорили о работе над фильмом, волшебстве, фанатском творчестве, а также ответили на вопросы читателей.