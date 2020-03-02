Исполнитель роли Брюса Беннера в Киновселенной Marvel на фестивале поп-культуры C2E2 в Чикаго подтвердил, что он ведёт переговоры о появлении в сериале «Женщина-Халк».

Актёр ещё не подписал контракт, но, похоже, всё к тому идёт. Его заявление звучит более обнадёживающе, чем слова несколько недель назад — тогда артист заявил, что не знает, вернётся ли к роли.

Ожидается, что съёмки «Женщины-Халк» стартуют летом, а релиз намечен ориентировочно в 2021-м. Вероятно, уже в ближайшее время мы узнаем, кто сыграет Дженнифер Уолтерс, главную героиню. И хотя персонажа введут в сериале, есть шансы, что он появится и на большом экране — по-крайней мере, это ранее обещал Кевин Файги.

Актёр также подтвердил, что действительно ведёт переговоры о западной сериальной адаптации фильма «Паразиты» — победителя «Оскара-2020». Шоу снимает HBO, и Руфалло может сыграть в нём отца семейства.

Сейчас известны три даты старта сериалов по комиксам Marvel на Disney+. «Сокол и Зимний солдат» выходит в августе, «ВандаВижен» — в декабре, а «Локи» ждём в начале 2021-го.