В Сети появился первый трейлер полнометражного мультфильма «Юные Титаны, вперёд!». Он основан на супергеройских комиксах вселенной DC и рассказывает сюжет о команде юных супергероев, которые учатся у старших товарищей. Смотрим!

Судя по ролику, «Юные титаны» будут напоминать другую анимационную картину по комиксам DC — «Лего Фильм: Бэтмен». Мультфильм тоже обещает быть смешным, задорным и ироничным. Чего только стоят шутки Дэфстроука про Дэдпула (последнего придумали в издательстве Marvel как своего рода забавный ответ серьёзному наёмнику в маске).

Мировая премьера намечена на 3 мая.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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