Microsoft показала Xbox Series X в действии и раскрыла новые детали консоли

Microsoft неожиданно поделилась свежими подробностями о Xbox Series X и выпустила несколько роликов, в которых показала консоль следующего поколения в действии.

В первом видео компания сравнила время загрузки State of Decay 2 на Xbox One X и Xbox Series X, используя одну и ту же версию игры. Новое устройство справилось с этой задачей всего за 8 секунд.

В другом видео Microsoft представила функцию быстрого возобновления, которая позволит геймерам «замораживать» игры, а потом возвращаться к ним и продолжать с того места, где они остановились.

Технические характеристики консоли

Процессор: 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 с частотой 3,66 ГГц;

Видеокарта: кастомная AMD RDNA 2 с частотой 1.825 ГГц и 12 терафлопсами;

Оперативная память: 16 ГБ;

Объем хранилища: SSD на 1 ТБ;

Привод: 4K UHD Blu-Ray;

Поддержка: 4K и 60/120 FPS.

Также консоль оборудована дополнительным слотом под SSD на 1 ТБ.

Особенности нового контроллера

Новая крестовина;

Совместимость со многими устройствами;

Bluetooth-подключение с низким энергопотреблением;

Кнопка «поделиться»;

Поддержка USB-C.

Первые впечатления от консоли

Размеры Xbox Series X

30 сантиметров в высоту;

15 сантиметров в ширину.

Сравнение с Xbox One X

Материал дополняется.