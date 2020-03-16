Microsoft неожиданно поделилась свежими подробностями о Xbox Series X и выпустила несколько роликов, в которых показала консоль следующего поколения в действии.

В первом видео компания сравнила время загрузки State of Decay 2 на Xbox One X и Xbox Series X, используя одну и ту же версию игры. Новое устройство справилось с этой задачей всего за 8 секунд.

В другом видео Microsoft представила функцию быстрого возобновления, которая позволит геймерам «замораживать» игры, а потом возвращаться к ним и продолжать с того места, где они остановились.

Технические характеристики консоли

  • Процессор: 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 с частотой 3,66 ГГц;
  • Видеокарта: кастомная AMD RDNA 2 с частотой 1.825 ГГц и 12 терафлопсами;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Объем хранилища: SSD на 1 ТБ;
  • Привод: 4K UHD Blu-Ray;
  • Поддержка: 4K и 60/120 FPS.

Также консоль оборудована дополнительным слотом под SSD на 1 ТБ.

Особенности нового контроллера

  • Новая крестовина;
  • Совместимость со многими устройствами;
  • Bluetooth-подключение с низким энергопотреблением;
  • Кнопка «поделиться»;
  • Поддержка USB-C.

Первые впечатления от консоли

Размеры Xbox Series X

  • 30 сантиметров в высоту;
  • 15 сантиметров в ширину.
Microsoft показала Xbox Series X в действии и раскрыла новые детали консоли

Сравнение с Xbox One X

Microsoft показала Xbox Series X в действии и раскрыла новые детали консоли 3

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 24.02.2020

Microsoft поделилась новыми подробностями о своей консоли следующего поколения.

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