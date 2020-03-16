Microsoft показала Xbox Series X в действии и раскрыла новые детали консоли

Microsoft неожиданно поделилась свежими подробностями о Xbox Series X и выпустила несколько роликов, в которых показала консоль следующего поколения в действии.
В первом видео компания сравнила время загрузки State of Decay 2 на Xbox One X и Xbox Series X, используя одну и ту же версию игры. Новое устройство справилось с этой задачей всего за 8 секунд.
В другом видео Microsoft представила функцию быстрого возобновления, которая позволит геймерам «замораживать» игры, а потом возвращаться к ним и продолжать с того места, где они остановились.
Технические характеристики консоли
- Процессор: 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 с частотой 3,66 ГГц;
- Видеокарта: кастомная AMD RDNA 2 с частотой 1.825 ГГц и 12 терафлопсами;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Объем хранилища: SSD на 1 ТБ;
- Привод: 4K UHD Blu-Ray;
- Поддержка: 4K и 60/120 FPS.
Также консоль оборудована дополнительным слотом под SSD на 1 ТБ.
Особенности нового контроллера
- Новая крестовина;
- Совместимость со многими устройствами;
- Bluetooth-подключение с низким энергопотреблением;
- Кнопка «поделиться»;
- Поддержка USB-C.
Первые впечатления от консоли
Размеры Xbox Series X
- 30 сантиметров в высоту;
- 15 сантиметров в ширину.
Сравнение с Xbox One X
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Microsoft поделилась новыми подробностями о своей консоли следующего поколения.
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