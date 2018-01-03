Друзья, мы начинаем публиковать итоги 2017 года. Мы наградим лучшие фильмы и сериалы, книги и комиксы, компьютерные и настольные игры по версии «Мира фантастики» — и напомним, что не стоило пропускать в этом году! Первый такой список мы уже опубликовали — 10 лучших фантастических фильмов 2017 года. Каждые несколько дней будет выходить новый топ, а следить за их появлением можно на специальной странице. Там же опубликован список всей фантастики, на которую мы возлагаем большие надежды в 2018 году.comments powered by HyperComments
Начинаем публиковать фантастические итоги 2017 года!
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