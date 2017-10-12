Творческий литературный проект «Модель для сборки» готовит живое выступление в преддверии мрачного праздника Хэллоуина.

Чтения пройдут 29 октября в Центре современного творчества «Модуль LOFT» (Москва). Бессменный ведущий Влад Копп зачитает два хоррор-рассказа под диджей-сет от Михаила Габовича и Andrey Addison. Вход будет открыт с 17:30, а программа начнётся в 19:00.

Главными героями рассказов станут дети — те самые, которые в красочных костюмах бегают от дома к дому и требуют сладости. Что, если в альтернативной реальности дети постучатся за конфетами в Кремль, а угощение будет предлагать всамделишный монстр? И что, если дети продолжат играть в свои обычные игры, не замечая, что давно наступил Апокалипсис?

Приходите и узнаете!

Приобрести билеты на встречу можно по этой ссылке.