Творческий литературный проект «Модель для сборки» готовит живое выступление в преддверии мрачного праздника Хэллоуина.
Чтения пройдут 29 октября в Центре современного творчества «Модуль LOFT» (Москва). Бессменный ведущий Влад Копп зачитает два хоррор-рассказа под диджей-сет от Михаила Габовича и Andrey Addison. Вход будет открыт с 17:30, а программа начнётся в 19:00.
Главными героями рассказов станут дети — те самые, которые в красочных костюмах бегают от дома к дому и требуют сладости. Что, если в альтернативной реальности дети постучатся за конфетами в Кремль, а угощение будет предлагать всамделишный монстр? И что, если дети продолжат играть в свои обычные игры, не замечая, что давно наступил Апокалипсис?
Приходите и узнаете!
Приобрести билеты на встречу можно по этой ссылке.
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«Модель для сборки»: «Двадцать лет планируем отметить лихо!»
«Модель для сборки» — культовая литературно-музыкальная радиопередача. В этом году МДС стукнет уже двадцать лет, и в связи с этим мы поговорили с авторами проекта.
Спросите команду «Модели для сборки»!
Влад Копп, Сергей Чекмаев и диджеи отвечают на вопросы в комментариях.