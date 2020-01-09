«Мои родители заняты спасением мира»: трейлер сериала October Faction про охотников на чудовищ

Netflix опубликовал первый трейлер шоу October Faction — это городское фэнтези и хоррор, рассказывающее о семействе охотников за чудовищами. В основу сериала лёг одноимённый комикс издательства IDW Стива Найлза и Дамьена Ворма.

Сюжет разворачивается вокруг 17-летних близнецов Джеффа и Вив Аллен, которые вместе с родителями возвращаются в родной город после смерти дедушки. Там герои узнают, что мама с папой на самом деле не продавцы страховых услуг, а настоящие охотники за нечистью. Судя по тизеру, близнецам тоже предстоит столкнуться со сверхъестественным миром.

October Faction выходит с октября 2014 года, он насчитывает 18 выпусков основной серии и несколько специальных номеров:

Все эпизоды первого сезона выйдут 23 января.