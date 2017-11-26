В Сети появилась серия коротких видеороликов с персонажами Киновселенной Marvel. По всей видимости, пользователь под ником The Ascended Ancient слил отрывки из грядущего фильма «Мстители: Война бесконечности». Ранее он опубликовал в сети кадры из этих видеороликов. Отрывки получились не очень информативными, зато в высоком качестве. Возможно, перед нами кадры из грядущего трейлера.
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Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры к фильму «Мстители: Война бесконечности». Если хотите их избежать, то лучше почитайте наш обзор великолепного анимационного фильма Pixar «Тайна Коко».
Кроме того, на том же канале есть ролик, который длится около полутора минут. В нём нам показывают команду Стражей галактики, которые изучают разрушенное помещение и находят побитого и ослабленного Коллекционера, лежащего на полу. По всей видимости, с ним говорит Танос. Ни Коллекционер, ни Танос не замечают героев, но Дракс готовится напасть на злейшего врага, а Квилл его отговаривает.
В ролике есть несколько «вырезанных» кадров. Не исключено, что в них-то нам и показывают Таноса, который ещё не до конца «дорисован» при помощи компьютерной графики.
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