Дождались! Sony опубликовали новый трейлер супергеройского боевика «Веном» — и в нём предостаточно кадров с симбионтом:

В центре сюжета окажется простой парень Эдди Брок (Том Харди), который станет одним из носителей инопланетного симбионта. В отличие от первого тизера, в новом ролике уделяют внимание не столько Броку, сколько самому Веному. Нам даже показывают, как они будут общаться друг с другом. Веном — один из главных противников Человека-паука, но, по всей видимости, самого Дружелюбного соседа в фильме не покажут (хотя слухи утверждают обратное).

Известно, что создатели планируют выпустить картину со взрослым рейтингом R. Сюжет «Венома» будет опираться на две ключевых серии комиксов об этом персонаже: «Смертоносный защитник» (Lethal protector) и «Планета симбиотов» (Planet of the Symbiotes) Дэвида Мишелини. В «Защитнике» Брока — носителя симбионта — похищают представители организации «Фонд жизни». Они планируют претворить в жизнь свой коварный план — при помощи субстанции создать армию суперсолдат. «Планета симбионтов» продолжает этот сюжет. Эдди Брок вновь сталкивается с агентами «Фонда» и узнаёт, что исследователи и учёные организации построили телепорт на планету симбионтов.

Кроме Тома Харди в картине снялись Мишель Уильямс, Риз Ахмед и Вуди Харрельсон. Ещё одни слухи утверждают, что Харрельсон воплотит Карнажа — опасного и маниакального симбионта красного цвета.

В российский прокат «Веном» выходит 4 октября.