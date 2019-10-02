Печальные новости — умер грузинский композитор Гия Канчели, известный по музыке к фильмам Георгия Данелии «Мимино», «Не горюй!» и «Кин-дза-дза». Об этом рассказал грузинский «Первый канал» с ссылкой на членов семьи композитора.

Канчели было 84 года. Причины смерти не указываются, но СМИ уточняют, что он серьёзно болел и лечился за границей. Недавно он проходил лечение в одной из тбилисских клиник.

Всего Канчели написал музыку к более чем 80 фильмам — в том числе к околофантастическим «День гнева» и «Слёзы капали». Кроме того, он написал семь симфоний, за одну из которых его удостоили Государственной премии СССР. Большую часть жизни композитор работал в Грузии, преподавая в Тбилисской консерватории. Он также создал оперу «Музыка для живых» и композиции для хора.

В 1991 году удостоился стипендии Немецкой академии искусств и переехал в Берлин.

Ранее в апреле 2019-го года умер Георгий Данелия.